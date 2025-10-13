Promozione, punti importanti per il Megara

Tre vittorie e una sconfitta, questo il bilancio dell’ultima giornata di campionato per le siracusane di Promozione. Siracusane che giocavano tutte in trasferta.
Vince due a zero il Canicattini che ha espugnato Modica battendo con il più classico dei risultati il Frigintini. In rete Rossitto e Ferraguto.
Vince anche l’Atletico Megara contro il Qal At: Carpinteri e Mongelli regalano tre punti importanti ai neroverdi.
Vittoria per il Priolo che espugna Santa Croce: 2 a 1 con le reti di Cavallo e Ferla.
Sconfitta in rimonta per il Noto: avanti con Sanchez, i granata subiscono i gol di Llama (ex Catania) e Tripoli.
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
