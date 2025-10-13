Ultime news

Terza giornata

Promozione, punti importanti per il Megara

Carpinteri e Mongelli regalano tre punti importanti ai neroverdi

Tre vittorie e una sconfitta, questo il bilancio dell’ultima giornata di campionato per le siracusane di Promozione. Siracusane che giocavano tutte in trasferta.

Vince due a zero il Canicattini che ha espugnato Modica battendo con il più classico dei risultati il Frigintini. In rete Rossitto e Ferraguto.

Vince anche l’Atletico Megara contro il Qal At: Carpinteri e Mongelli regalano tre punti importanti ai neroverdi.

Vittoria per il Priolo che espugna Santa Croce: 2 a 1 con le reti di Cavallo e Ferla.

Sconfitta in rimonta per il Noto: avanti con Sanchez, i granata subiscono i gol di Llama (ex Catania) e Tripoli.


