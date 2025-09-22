Promozione, il Megara sconfitto dal Priolo nell’andata del primo turno di coppa

Doppio incrocio per le siracusane di Promozione nel primo turno di Coppa Sicilia Memorial Orazio Siino.

Tra Noto e Canicattini è finita 4 a 1. Si giocava a Rosolini, attuale “casa” del Noto, a porte chiuse: primo tempo finito 1 a 1, con le reti di Giarratana per il Noto e il pareggio di Sigona. Nel secondo tempo il Noto dilaga e trova i gol di Sanchez, doppietta, e Susino. Risultato rassicurante in vista del ritorno che si disputerà l’1 ottobre a Canicattini.

Si giocava a Cassibile, invece, l’altro match tutto siracusano tra Priolo e Megara Augusta che si è concluso con il punteggio di 2 a 0. In rete Paterniti e Ferla. Anche in questo caso la partita di ritorno è in programma l’1 ottobre.