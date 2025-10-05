Ultime news

Seconda Giornata

Promozione, il Megara pareggia con la Sommatinese

Una vittoria, due pareggi e una sconfitta. Questo il bilancio delle siracusane del girone D di Promozione, tutte impegnate tra le mure amiche.

Il Priolo ne ha fatti 5 allo Scicli, in rete Fiorentino, Ferla (2), Lanza e Castrogiovanni. Il Noto si fa rimontare dalla Vigor Gela (in rete per i granata Susino), pareggio per il Megara contro la Sommatinese (rete di Sollano).

Sconfitta per il Canicattini: l’Akragas vince 4 a 0.


