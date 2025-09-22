Progetto di accoglienza e Giornata Internazionale della pace all’istituto Corbino di Augusta

L’anno scolastico 2025/26 è iniziato al 2° Istituto Comprensivo “Orso Mario Corbino” di Augusta all’insegna delle buone relazioni e della pace: infatti “Legami di pace” è stato il titolo del progetto che con diverse attività ha accolto bimbi e ragazzi dell’intero Istituto. Tematica fortemente sostenuta dalla dottoressa Gloriana Russitto, Dirigente dell’Istituto Megarese dal 1 settembre.

Le attività del progetto hanno inteso sottolineare da un lato, l’importanza dell’accoglienza degli alunni nell’ambiente scolastico dove, piccoli e grandi, costruiscono rapporti sociali con persone nuove, che siano adulti di riferimento o pari, dall’altro l’importanza della parola pace: in un momento in cui il mondo è afflitto da diversi conflitti, sono state attivate diverse azioni educative che hanno avuto come fondamentale obiettivo la sensibilizzazione alla solidarietà ed alla fraternità. Educarsi alla pace è stato quindi uno degli obiettivi del progetto, che ha spronato gli alunni dell’Istituto a viverla e praticarla non solo perché sancita dalla costituzione come “non ricorso alla forza”, ma per andare incontro a chi ci è vicino, con semplici azioni che esprimano amicizia ed amore. Gli alunni dei diversi Ordini di scuola sono stati impegnati in attività adeguate alle diverse fasce d’età, maturando la consapevolezza che perché la pace possa esistere nel mondo è necessario un impegno di tutti a realizzare una convivenza democratica, superando e valorizzando le differenze tra i popoli. Sono state realizzate bandierine, cuori e ventagli, ciascun alunno ha scritto il proprio messaggio di pace, realizzando in ciascuna classe il “Murales della pace”, sono state cantate ed inventate canzoni con coreografie di supporto e flash mob

Dal Momento che la Giornata Internazionale della pace, istituita dall’ONU nel 1981 e fissata il 21/09, quest’anno è caduta di domenica, i ragazzi del Corbino l’hanno celebrata, in ciascun Plesso, lunedì 22 condividendo quanto realizzato durante la prima settimana di scuola, riflettendo su alcune testimonianze, osservando un minuto di silenzio per tutti i bambini morti in guerra, cantando o eseguendo musiche che veicolano il messaggio della pace. In particolare al Plesso S. Todaro, i ragazzi dell’Orchestra, formata dagli alunni dell’ultimo anno della scuola secondaria di I grado dell’Istituto, hanno eseguito un insieme di frammenti musicali dal titolo “Peace Medley”.Il progetto proseguirà per tutta la durata dell’anno scolastico con varie attività realizzate anche in sinergia con associazioni presenti sul territorio.