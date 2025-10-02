Pro Palestina, Augusta scende in piazza per la pace

Un appuntamento dedicato alla pace e alla solidarietà con il popolo palestinese. Giovedì 3 ottobre alle 18, in piazza Duomo ad Augusta, si terrà una manifestazione pro Palestina.

L’iniziativa vuole richiamare l’attenzione sull’emergenza umanitaria nella Striscia di Gaza e lanciare un messaggio forte: “Basta complicità. Stop al genocidio. Palestina libera”.

L’incontro sarà un’occasione di partecipazione civile e di sensibilizzazione, aperto a tutta la cittadinanza, per ribadire la necessità di una soluzione pacifica e giusta al conflitto in Medio Oriente.