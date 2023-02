Primo turno delle primarie del Pd, ad Augusta vince Elly Schlein

E’ in controtendenza al dato provinciale il risultato della votazione del primo turno delle primarie del Pd ad Augusta che ha visto prevalere il sostegno più a sinistra per Elly Schlein. La candidata in corsa per la segreteria nazionale al circolo megarese ha prevalso nettamente, ottenendo più voti di tutti: 53 su 61 votanti.

È sostenuta dall’unico consigliere comunale del Pd, Giancarlo Triberio, ex Articolo 1, da poco rientrato ufficialmente nel partito in cui è stato anche segretario in passato. Solo 5 le preferenze ottenute da Stefano Bonaccini, 3 da Paola De Micheli, nessuna da Gianni Cuperlo.

Domenica 26 febbraio si voterà per il turno di ballottaggio nel seggio a palazzo San Biagio dalle 8 alle 20, potranno esprimere la loro preferenza anche i non iscritti al Pd, che potranno farlo presentando un documento di documento e versare 2 euro. Entro la mezzanotte di oggi i fuorisede possono pre-registrarsi sul sito del Pd per poter votare fuori dalla propria residenza.