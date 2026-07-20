Primo incontro tra comitato commercianti di Augusta e amministrazione comunale

Attualità · Delegazione ricevuta

Si è svolto il primo incontro ufficiale tra il Comitato Commercianti di Augusta e l’Amministrazione comunale, alla presenza del sindaco Giuseppe Di Mare e dell’assessore alle Attività produttive e al Commercio Sebastiano Amenta.

La delegazione è stata guidata dal presidente Antonino Di Silvestro, che ha illustrato la nuova visione del Comitato: una realtà aperta, rappresentativa e capace di trasformare le criticità segnalate dagli operatori economici in proposte concrete, sostenibili e misurabili.

“Il Comitato non vuole limitarsi a presentare lamentele – ha dichiarato Di Silvestro – ma intende ascoltare i commercianti, approfondire i problemi e costruire soluzioni fondate su dati, casi di studio e risultati verificabili. Il commercio non rappresenta soltanto vendita: dietro ogni attività ci sono famiglie, sacrifici e una fondamentale funzione sociale. Ogni vetrina accesa rende la città più viva, frequentata, sicura e attrattiva”.

Nel corso dell’incontro sono intervenuti i componenti del direttivo Andrea Lombardo, Alice Sciolto e Ciro Veca, assieme ai delegati Carmelo Morello, Lucrezia Barbarisi e Maurizio Panebianco. Ha partecipato, quale ospite e memoria storica del commercio augustano, anche Rosario Costa. Tra i temi affrontati: decoro urbano, parcheggi a tempo e nuove aree di sosta, riorganizzazione della raccolta dei rifiuti per le attività commerciali, programmazione degli eventi, valorizzazione di Via Roma come possibile distretto del gusto, recupero delle vetrine dei locali sfitti e individuazione di una collocazione più funzionale per il mercato cittadino.

Particolare attenzione è stata riservata al progetto “Vetrine Vive”, che prevede la collaborazione tra Comune, Comitato e proprietari degli immobili per trasformare le vetrine vuote in spazi di promozione culturale e turistica, migliorando il decoro urbano e rendendo i locali maggiormente appetibili per nuove attività.

È stato inoltre richiamato il documento “Augusta 2040”, contributo di 161 pagine elaborato dal Comitato per il nuovo Piano Urbanistico Generale, contenente proposte su centro storico, mobilità, turismo, decoro, innovazione, imprese, ambiente e partecipazione. Il sindaco ha confermato di averne apprezzato l’impostazione e i contenuti.

Il comitato ha ringraziato il sindaco e l’assessore per l’accoglienza, l’ascolto e la disponibilità, confermando l’impegno a costruire un rapporto istituzionale stabile, autonomo e collaborativo, nell’interesse del commercio e dell’intera città.