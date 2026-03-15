Primo appuntamento di Primavera per Nuova Acropoli Augusta

Nuova Acropoli Augusta dà il benvenuto alla primavera con un incontro culturale dal titolo Il coraggio di pensare, dedicato a tre grandi donne, Antigone, Ipazia, Hannah Arendt che, in epoche lontane e tanto diverse, sono rimaste fedeli a loro stesse e al proprio modo di vedere la vita.

”Il vero pericolo non nasce sempre da chi rompe l’ordine, ma da quando il silenzio diventa abitudine e la coscienza si assopisce” questa la riflessione da cui prenderà il via il dialogo filosofico, tutto al femminile, incentrato sugli insegnamenti con cui queste tre grandi donne, hanno lasciato un segno importare nella storia, con la forza della loro Azione.

In un tempo che ci chiede soprattutto di adeguarci, abbiamo ancora il coraggio di pensare… davvero?

Per scoprirlo l’associazione dà appuntamento a sabato 21 marzo presso la sala eventi “FARSHA” di via Garibaldi n 35 alle 19.