Primarie Pd, ad Augusta vince ancora Elly Schlein, neo segretario nazionale

Ha confermato il voto del primo turno il risultato delle primarie del Partito democratico ad Augusta dove la sfida ieri è stata vinta, ancora una volta, da Elly Schlein, eletta poi a livello nazionale alla guida del Pd. Su 374 voti totali validi, tra tesserati e cittadini che si sono recati al seggio allestito a palazzo San Biagio, 313 (84,14%) sono andati al neo segretario, 59 (15,86%) Stefano Bonaccini, (1 scheda nulla e una bianca), come fa sapere il segretario del circolo megarese Luca Vita.

“É stata una giornata di bella partecipazione che ha visto la grande e appassionata partecipazione di tantissimi cittadini. Questa grande partecipazione – ha dichiarato il consigliere Triberio Giancarlo- ci consegna grande soddisfazione ma anche grande responsabilità per rappresentare questa voglia di partecipazione e di rinnovamento che é emerso con il nuovo apporto e linfa che chiede discontinuità non più rinviabile. Puntiamo ad un radicale cambiamento che si ispiri al rinnovamento ed alla compattezza del circolo riannodare le fila con gli elettori, le imprese e tutta la società civile per ritornare a presidiare e battagliare sulle tematiche abbandonate da tanto tempo partendo dagli interessi collettivi e non dei cerchi magici”.