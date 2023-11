Prima tesi in siciliano: l’autore è uno studente di Lettere di Augusta

Sarà discussa alla facoltà di Lettere moderne all’università di Catania la prima tesi di laurea scritta in dialetto siciliano. L’autore è un augustano, Alessandro Saraceno che ha esplorato l’uso del siciliano nel contesto del web, esaminando l’ortografia dei commentatori, le curiosità discusse nei gruppi online, le pagine dedicate alla normazione della lingua e le prospettive future del siciliano.

Attraverso il passato e l’evoluzione etimologica della lingua siciliana, l’autore ha inoltre evidenziato la sua attestazione contemporanea, toccando argomenti di rilevanza, inclusi i ruoli delle accademie siciliane e Wikipedia in siciliano, oltre a esprimere punti di vista critici sulla politica culturale vigente.

“Ma ciò che rende davvero unico questo lavoro è il suo contributo alla lingua siciliana come lingua d’uso accademico. Questo rappresenta un precedente storico assoluto, in quanto finalmente il siciliano si presenta come protagonista su temi tecnici e contemporanei”. – si legge in una nota di Gioventù siciliana, movimento giovanile di cui fa parte Saraceno che, nella tesi, ha incluso anche un saggio breve argomentativo complementare intitolato “Pirchì ‘na tesi in sicilianu?” che riflette sull’importanza e la dignità della pubblicazione di una tesi di laurea in lingua siciliana. La tesi, insieme al saggio, sarà infatti pubblicata in un unico volume.