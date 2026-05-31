Presidio antimilitarista ad Augusta: Arci Siracusa aderisce alla mobilitazione e protesta alla raffineria Isab

In occasione del 2 giugno, Festa della Repubblica, l’ArcI Siracusa esprime la propria totale adesione alla mobilitazione antimilitarista che si terrà ad Augusta. Mentre le istituzioni si preparano a celebrare le forze armate, l’associazione sceglie di scendere in piazza per dare concretezza all’Articolo 11 della Costituzione: il ripudio della guerra e la costruzione di una convivenza pacifica tra i popoli.

Al centro della protesta vi è la drammatica denuncia delle recenti forniture di carburante partite dal porto di Augusta e prodotte dalla raffineria Isab, destinate a rifornire direttamente l’esercito israeliano. Per l’Arci si tratta di una violazione inaccettabile delle basilari norme del diritto internazionale, che rende il nostro territorio complice del massacro in corso a Gaza.

“Non possiamo restare in silenzio di fronte a una macchina bellica che continua a muoversi impunita, calpestando il diritto internazionale e i diritti umani. La Sicilia ha una vocazione storica di accoglienza e solidarietà, dimostrata dal supporto ai migranti, alle navi di soccorso e alla partenza della Global Sumud Flottilla. Non permetteremo che questa terra venga trasformata in un hub logistico a sostegno di un genocidio. Chiediamo il rispetto immediato della legalità internazionale e lo stop a ogni transito di risorse destinate a colpire i civili – dice Eleonora Gennaro, presidente Arci comitato territoriale di Siracusa -. L’Arci si unisce all’appello rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici degli impianti e del porto di Augusta, affinché si apra una riflessione sul ruolo della filiera industriale del territorio. Il blocco degli ingranaggi della guerra è possibile, come hanno già dimostrato i lavoratori portuali di Genova, Livorno, Gioia Tauro e Cagliari con i loro straordinari esempi di mobilitazione e boicottaggio”.

L’appuntamento è per il 2 giugno al presidio antimilitarista di Augusta. L’Arci invita tutti i propri circoli, i soci e l’intera cittadinanza a mobilitarsi per chiedere un cessate il fuoco immediato e la fine di ogni complicità con la guerra