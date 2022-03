Presidenza Autorità portuale a Di Sarcina, sindaci di Augusta e Priolo e operatori portuali: “ricostituita la governance portuale”

“Avevamo chiesto di fare presto e oggi possiamo dire felici che finalmente si è ricostituita la governance portuale, superando il lungo periodo di incertezza che aveva fatto di Augusta e Catania l’“anomalia” dell’intero sistema portuale nazionale. Rappresentiamo grande riconoscenza al presidente della Regione, Nello Musumeci, per il costante coinvolgimento e la grande considerazione avuta nei confronti del nostro porto” . A prendere atto con soddisfazione della nomina di Di Sarcina a presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale sono i sindaci di Augusta Giuseppe Di Mare e di Priolo Pippo Gianni e i presidenti di Assoporto Augusta, Marina Noè e di Unionports maritime cluster Davide Fazio che si dicono “orgogliosi di accogliere nella nostra città un professionista che, come è noto, ha speso, con passione, la sua carriera nel settore portuale, connotandosi per la sua serietà e profonda conoscenza della materia, capace di importanti risultati a Messina come a La Spezia”.

Per i due sindaci e i due rappresentanti degli operatori portuali megaresi la nomina dell’ex segretario generale dell’Autorità di sistema del mar ligure orientale rappresenta un importante riconoscimento, “la prova che solo attraverso l’unità di intenti tra attori principali, interessati e responsabili, si può pensare di scrivere il futuro di un territorio. Oggi più che mai la realizzazione di progetti importanti, che siano capaci di traguardare gli obiettivi della transizione energetica e dei cambiamenti nel trasporto marittimo, passa per un’intensa e intelligente collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti nel processo decisionale e di programmazione”– scrivono in una nota in cui rivolgono a Di Sarcina gli auguri per l’incarico e gli auspici di un proficuo lavoro, confermando la massima disponibilità alla collaborazione e interazione per accelerare gli iter che contribuiscano a sviluppare il porto e la città.

“Adesso insieme, bisogna addivenire ad una realtà territoriale unita e dotata delle migliori risorse umane e, come tale, capace di affrontare la “messa a terra” degli strumenti produttivi e delle risorse economiche in dotazione” – concludono