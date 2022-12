Presente e futuro nel bilancio dell’Autorità portuale: appaltati 327 milioni di euro tra Augusta e Catania

Ammontano ad oltre 327 milioni di euro le opere appaltate ad oggi tra Augusta e Catania dall’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale. Lo ha detto il presidente Francesco Di Sarcina, questa mattina, durante la conferenza stampa di fine anno in cui ha illustrato le attività del 2022 e i progetti futuri per l’Ente, che adesso è composto da tre porti avendo inglobato anche Pozzallo, nel ragusano. Un “network” che comporta il rilascio ogni anno di 86 concessioni demaniali ad Augusta, 79 a Catania e 32 a Pozzallo e che, nel loro insieme, dà un introito di oltre 5 milioni e mezzo di euro.

Rispetto al 2019 “c’è stato un netto miglioramento nel settore petrolifero e il porto di Augusta ha incrementato i traffici di tre milioni di tonnellate, mentre ci sono stati danni sulle crociere e possiamo dire di essere in linea con gli altri sistemi portuali al rientro dell’emergenza pandemica” – ha detto ricordando che come traffico di merci complessivo, relativo al 2022, Augusta è leader tra i tre porti come volumi di traffico legato al petrolchimico con 24 milioni di tonnellate, mentre per le rinfuse solide si attesta a 880 mila tonnellate, per le solide e i traghetti Catania e Pozzallo sono messi meglio di Augusta, che “si propone come hub per contenitori ma al momento contenitori non ce ne sono. Sul fronte delle crociere come passeggeri il dato di Catania è inferiore a Pozzallo, quindi il contributo di Pozzallo nell’Autorità non è marginale ma un arricchimento”.

Come movimentazione merci Augusta “fa sei tonnellate per ogni metro quadrato disponibile per le solide, Catania è a 36 perché ha una forte presenza di traghetti, Pozzallo è intermedio con 17 tonnellate – ha elencato – dobbiamo andare a 36 o vicino con tutti e tre i porti. Significa che abbiamo molto da lavorare ad Augusta e dobbiamo riorganizzare gli spazi e per questo spostare il terminal contenitore da Catania ad Augusta e potenziare sia il project cargo che il general cargo su tutti e tre i porti, oltre che potenziare i traghetti a Catania”.

Tra i grandi appalti messi in cantiere nel 2022 ad Augusta ci sono il completamento del rifiorimento della diga foranea consolidamento della diga foranea, per 52 milioni di euro e costruendo un terminal container per 170 milioni di euro per avere fondali di circa 15 metri di pescaggio. Il segretario generale dell’ Adsp, Attilio Montalto ha ricordato il progetto per la realizzazione del terzo ponte di collegamento tra Isola e Borgata in collaborazione con la Marina militare e di un pozzo per portare acqua alla banchina, la manutenzione del viadotto Federico II e installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e progetti per la cybersecurity.

L’Adsp si è anche impegnata nella ricerca di fondi di finanziamento e a tal proposito ha partecipato ad un bando Cef (connecting europe faciliy) per 58 milioni sulla sicurezza e monitoraggio del porto di Augusta.

“C’è da migliorare perché dobbiamo aumentare la produttività dei nostri 3 porti, dobbiamo fare molto di più è una continua ricerca di miglioramento che non finirà mai finchè sarò qua, entro marzo completeremo la pianta organica e saremo 73 persone, più 4 per Pozzallo” – ha concluso il presidente dell’Autorità portuale della Sicilia orientale, Francesco Di Sarcina che ha anche sottolineato anche la collaborazione e sinergia con il commissario delle Zes e che il bilancio di re’sm 2023 è stato approvato dal ministero delle Infrastrutture per la prima volta prima della fine del 2022 e non si andrà in esercizio provvisorio, alla conferenza stampa hanno preso parte del vice sindaco di Augusta, Tania Patania, dell’assessore regionale, nonché sindaco di Melilli, Giuseppe Carta, il comandate di Mari Sicilia Andrea Cottini e l’ex presidente dell’Autorità portuale di Augusta, Aldo Garozzo.