Presentato il progetto di difesa costiera per Augusta: un intervento da 5 milioni di euro

Nell’ambito di RemTech Expo 2025, evento nazionale dedicato alla sicurezza del territorio, è stato presentato il progetto delle opere di difesa della costa di Levante di Augusta, un intervento da 5 milioni di euro di fondi pubblici che unisce ingegneria, sostenibilità e tutela del paesaggio.

L’opera, commissionata dal Comune di Augusta e progettata dall’ing. Gilda Rita Lifrieri insieme al suo team, e all’Arch. Francesco Zangara, ha l’obiettivo di ridurre il rischio idrogeologico, proteggendo abitazioni, infrastrutture e servizi; riqualificare il paesaggio costiero, restituendo valore turistico e sociale al litorale; integrare sicurezza e ambiente in un modello sostenibile replicabile in altri territori fragili.

Tra gli interventi previsti: rifioritura e riqualificazione delle scogliere radenti, per dissipare l’energia delle mareggiate; stabilizzazione dei pendii retrostanti con soluzioni innovative a basso impatto ambientale; utilizzo di materiali locali idonei, in linea con i Criteri Ambientali Minimi (Cam) e il principio europeo DNSH, per promuovere sostenibilità ed economia circolare.

Il progetto, che ha ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie, prevede anche un piano di monitoraggio ambientale e sarà realizzato in circa 12 mesi di lavori. Un ringraziamento particolare è stato espresso al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, al Gruppo di Lavoro Difesa Idrogeologica coordinato dall’ing. Domenico Condelli, e agli organizzatori di RemTech Expo, che hanno reso possibile questo momento di confronto e collaborazione.

Il messaggio che arriva da Augusta è chiaro: sicurezza, paesaggio e sostenibilità possono camminare insieme, trasformando la fragilità in resilienza.