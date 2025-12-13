Presentato al Ruiz di Augusta il progetto “Energie per la Scuola” di Enel

Giovedì 11 dicembre l’Aula Magna dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Gaetano Arangio Ruiz” ha ospitato la presentazione ufficiale del progetto formativo “Energie per la Scuola”, promosso da Enel in collaborazione con la scuola diretta dalla dirigente Maria Concetta Castorina.

L’iniziativa è stata rivolta agli studenti delle classi quinte e alle quarte AI e AE dell’Istituto Tecnico Settore Tecnologico, offrendo loro un percorso di formazione teorico-pratica finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale, requisito essenziale per l’inserimento nelle aziende dell’indotto Enel.

L’incontro è stato aperto dai saluti dei docenti referenti del percorso, la prof.ssa Tania Rizzoti e il prof.re Angelo Santacroce. Sono poi intervenuti il dott. Giuseppe Macrì, responsabile del progetto, il dott. Pasquale Billeci, responsabile degli affari istituzionali di Enel, Cecilia Manduca per l’istituto di formazione Fasten e Ignazio Manduca, responsabile dell’azienda Elettrocostruzioni di Caltanissetta.

Il progetto prevede diversi profili formativi, consentendo a ciascun partecipante di scegliere l’indirizzo più vicino ai propri interessi e aspirazioni per avvicinarlo al mondo del lavoro e favorire l’occupazione qualificata. Nel corso degli anni, infatti, “Energie per la Scuola” ha già permesso a oltre 1.500 giovani di ottenere un impiego stabile nelle imprese collegate al Gruppo Enel, confermandosi come un modello di collaborazione virtuosa tra scuola e mondo produttivo.

La dirigente scolastica Maria Concetta Castorina ha espresso grande soddisfazione per l’avvio del progetto: “Siamo orgogliosi di offrire ai nostri studenti un percorso che unisce formazione e concrete prospettive occupazionali. È un segnale forte di attenzione al futuro dei giovani e alla crescita del territorio”.