Presentati i neo assunti del distretto socio sanitario Augusta – Melilli

Si è svolto ieri pomeriggio al Comune di Melilli, alla presenza dei sindaco Giuseppe Carta e del sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, la presentazione degli assistenti sociali Elisa Fazio, Giuseppina Di Rosolini e Serena Turco e dei sociologi Giuseppe Borbonico e Nunzio Cosentino, neo assunti del distretto socio-sanitario Augusta Melilli.

“Al mio insediamento – ha voluto ricordare il sindaco Carta – il Distretto socio sanitario Augusta – Melilli, aveva dei fondi da trasferimenti regionali sospesi che andavano utilizzati per il potenziamento degli uffici del distretto e per progetti di inclusione sociale. Da presidente del Distretto, mi sono immediatamente adoperato per sbloccare le somme, far sviluppare i progetti ed ottenere i finanziamenti. Grazie a questo lavoro propedeutico, sono state svolte le selezioni pubbliche per l’assunzione di 3 assistenti sociali e dei 2 sociologi che sono oggi con noi”. Sono attualmente in corso le selezioni per le figure di psicologo, da inserire negli uffici di Melilli e Augusta a supporto del personale già impiegato.

“Sono sicuro – ha affermato il sindaco Carta – che questi nuove figure professionali contribuiranno ad assicurare alla popolazione residente di Augusta e Melilli, la disponibilità e l’accesso ai servizi e alle prestazioni socio-sanitario e sociali secondo criteri di equità, accessibilità e inclusività. Un ringraziamento va al Comune di Augusta e al sindaco Giuseppe Di Mare, per la preziosa collaborazione”.