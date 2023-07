Premio “Più a sud di Tunisi”: menzione speciale per Patania e Paci di Augusta e il libro “Di acqua di mare e conzo”

Hanno ottenuto la menzione speciale “Storia e territorio” alla XVIII edizione del premio nazionale “Portopalo più a sud di Tunisi” gli augustani Domenico Patania e Valeria Paci per il libro “Di acqua di mare e conzo” (StreetLib). Si tratta di un volume che raccoglie le memorie dell’anziano pescatore Patania, già presidente della confraternita di Sant’Andrea, protettore dei pescatori e curate dalla docente di Lettere Paci che, attraverso il confronto costante con l’autore, ha puntato a restituire fedelmente i fatti narrati, curando in particolare il linguaggio per renderlo comprensibile a tutti, ma non snaturando il calore e il colore del testo originale.

“Tra le pagine affiorano modi di dire, i canti dei pescatori e le piccole storie che si narravano in barca, durante le battute di pesca. Un testo rivolto ai posteri e scaturito da pagine di quaderni dove sono stati appuntati in un arco temporale di venti anni i ricordi diretti e indiretti dell’autore, dalla fine dell’800 ai giorni nostri. La pesca e la dura vita quotidiana dei lavoratori del mare. Pagine intrise di nostalgia. Ad arricchire il testo un glossario di vocaboli con termini a rischio di estinzione. Un’opera meritoria di cura delle tradizioni con lo scopo di tramandare alcuni aspetti del passato alle nuove generazioni”.

L’iniziativa culturale è promossa dall’associazione culturale Capo Passero, la cerimonia di consegna dei riconoscimenti si terrà a Portopalo domenica 20 agosto alle 21, nel piazzale esterno Chiesa Madre di Portopalo