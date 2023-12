Premio “Pari opportunità” dell’Ordine degli avvocati al cento antiviolenza “Nesea” di Augusta

Il centro antiviolenza “Nesea” ha ricevuto il premio “Pari opportunità 2023″ del Comitato Pari opportunità del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Siracusa, presieduto dall’avvocato Olga Diamante. Nelle motivazioni è stato sottolineato l’incessante lavoro di contrasto alla violenza di genere del centro, sia nella prevenzione, formazione ed educazione, che nel sostegno e supporto della donna vittime di violenza dalla prima accoglienza, all’assistenza legale a quella sociale e psicologica, sino al reinserimento della donna nel mondo del lavoro.

Il premio, consegnato alla presenza di tutti i componenti del comitato e del presidente dell’ Ordine degli avvocati di Siracusa Antonio Randazzo in occasione della “Giornata dell’avvocatura siracusana 2023”, è stato ritirato dalla presidente del centro Stefania D’Agostino, accompagnata dalla tesoriera Iolanda Armeniakou con il supporto dell’amica di Nesea Alessandra Garufi (componente del comitato Pari opportunità).

“E un importante riconoscimento che va a tutte le professioniste del centro, ma soprattutto – ha detto D’Agostino- alle avvocate e agli avvocati che ogni giorno con tante difficoltà e tanti ostacoli assistono e difendono nelle aule dei tribunali le donne vittime di violenza. Essere avvocata di un centro antiviolenza non significa assistere la donna solo processualmente, ma significa accompagnare la donna in un percorso che parte dal riconoscimento della violenza subita, passa dall’acquisizione della fiducia nella giustizia sino ad arrivare alla consapevolezza e volontà di ricominciare a vivere e combattere per avere giustizia”.

Alla premiazione erano presenti anche l’assessore alle Pari Opportunità Biagio Tribulato e la consigliera comunale e di professione avvocato Margaret Amara. “Un momento di particolare importanza per la nostra città per l’importanza del premio e per quello che svolge quotidianamente Nesea nel territorio e tessuto sociale – ha dichiarato Tribulato- come amministrazione auspichiamo che si possano sempre raggiungere delle sinergie istituzionali con l’associazione che apportino un grande sollievo e risultati per combattere il fenomeno della violenza di genere”.