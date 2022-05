Premiata tesi di laurea sul porto di Augusta, neo ingegnere ricevuto al Comune

Nei giorni scorsi la tesi di laurea “sull’ applicazione di una rete neurale artificiale per la previsione delle condizioni meteomarine- caso studio del porto di Augusta” è stata premiata e cosi il neo laureato in Ingegneria civile delle Acque e dei Trasporti Giovanni Santonocito è stao accolto al Comune dal sindaco Giuseppe Di Mare e dagli assessori al Porto Tania Patania e alla Pubblica istruzione Ombretta Tringali, alla presenza anche di Francesco Cacciaguerra, rappresentante dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale. Ad accompagnarlo anche la docente Rosaria Ester Musumeci, presidentessa del corso di laurea in Ingegneria civile delle acque e dei traporti dell’universita nonché relatrice della tesi di laurea, insieme ai colleghi Enrico Foti e Luca Cavallaro.

L’ingegnere Giovanni Santonocito ha ricevuto il premio nazionale “Alberto Giovannini“ indetto dalla società Webuild, leader mondiale nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture che consiste in una borsa di studio grazie sta svolgendo, già dal 2 maggio, uno stage internazionale, retribuito di sei mesi per svolgere diverse esperienze nei principali siti in italia e nel mondo in cui la Webuild sta realizzando progetti di costruzione di infrastrutture.

La sua tesi si inserisce nell’ambito del progetto “Isyport”, finalizzato alla realizzazione di un sistema integrato per la mitigazione dei rischi della navigazione in aree portuali, presenta come casi studio i porti di Augusta e Genova. Tale progetto, finanziato nell’ambito del Pon “Ricerca e innovazione” 2014 – 2020, vede la partnership di numerosi enti pubblici e privati quali Eht, Dnv Maritime Italy, La Ricostruzione, New energy, l’ Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale e le università degli studi di Catania, Genova, Enna Kore e Trieste.