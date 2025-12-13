Premi Nazionali eTwinning 2025: presente anche il Corbino di Augusta

Si è svolta a Palermo dall’11 al 13 dicembre la Conferenza Nazionale eTwinning, evento molto importante per la Community europea di docenti e scuole del Programma Erasmus+.

Durante la Conferenza si sono alternati interventi in plenaria e workshop tenuti da docenti eTwinner e/o altri esperti del mondo della didattica e della ricerca educativa. Gli interventi hanno approfondito quelle competenze di base che sono il fondamento di una cittadinanza attiva e resiliente.

In questa occasione sono stati assegnati anche i Premi Nazionali eTwinning 2025 che hanno celebrato i migliori progetti dell’anno scolastico 2024/2025, con vincitori italiani di progetti europei e nazionali riconosciuti per innovazione, collaborazione e uso delle TIC. L’evento ha visto premiati progetti di successo e ha riunito docenti per discutere le future direzioni didattiche, con riconoscimenti specifici come i Certificati di Qualità e il label “Scuola eTwinning”.

Tra i premiati anche il 2° Istituto Comprensivo “O.M. Corbino” di Augusta, presente alla manifestazione con la Dirigente Gloriana Russitto e le insegnanti Graziella Filippone ed Eleonora Alicata. L’Istituto megarese ha ottenuto per il secondo anno (la prima volta era stata nel 2020) il premio nazionale con il progetto” Underground stories”, un progetto in continuità tra la sezione dei 3 anni della scuola dell’infanzia del Plesso Laface e la classe 1 sez. E della scuola primaria del Plesso 17 luglio 1943 di Brucoli. Partner del progetto sono state scuole greche, turche ed italiane. Il progetto ha condotto i piccoli alunni alla scoperta di un mondo sotterraneo poco conosciuto e, tuttavia, molto importante per la nostra vita. Un mondo non soltanto naturalistico, scientifico e artistico, ma anche relativo alla interiorità emozionale, che i bambini hanno vissuto anche concretizzando il significato dell’accoglienza, del rispetto, della collaborazione.

Su oltre 1.300 progetti concorrenti sono stati solo 10 i premiati, per aver riconosciuto la commissione esaminatrice in essi non solo un’attività didattica di qualità, ma anche la capacità di disseminare e condividere buone pratiche attivate dentro e fuori la scuola.

Un riconoscimento per la scuola megarese che certifica ancora una volta, l’ottima qualità dell’insegnamento al Corbino dove ogni giorno gli insegnanti si sforzano di trasformare la didattica con creatività, collaborazione e tecnologie digitali.