Porto di Augusta: al via i lavori di rifiorimento e ripristino statico della mantellata della diga foranea

Al via i lavori di rifiorimento e ripristino statico della diga foranea (primo stralcio) del porto commerciale consegnati l’altro ieri all’Ati che si è aggiudicata la gara. Attraverso la collocazione di massi artificiali e la ricostruzione del nucleo con scogli naturali verrà ricostruita la mantellata della diga foranea, che fu realizzata negli anni ’30 del secolo scorso, opera fondamentale per la sicurezza della navigazione all’interno della grande rada.

“Si tratta di un appalto da oltre 50 milioni di euro, finanziato con fondi ministeriali nell’agosto 2020 – fa sapere Paolo Ficara, parlamentare del M5S e vicepresidente commissione Trasporti alla Camera -. Non posso che ringraziare il commissario Chiovelli e tutta la macchina dell’ Adsp che ha lavorato in questi mesi per rispettare tempistiche e raggiungere quest’ennesimo buon risultato. Esempio concreto di operatività e servizio, a dispetto delle falsità lette negli ultimi mesi circa un immobilismo dell’Autorità portuale puntualmente smentito dai fatti degli ultimi due anni. Come le gratuite illazioni sulla mancanza di progetti finanziati o finanziabili, anche queste smentite dal lavoro svolto e consultabile da tutti grazie ad atti pubblici”.

Ficara torna sulla polemica politica che da settimane riguarda l’attività dell’Autorità portuale del mare di Sicilia orientale, commissariata da un anno sostenendo che “ancora adesso c’è chi non rinuncia a diffondere notizie non vere come l’assenza di progettualità, la non partecipazione ai fondi del Pnrr o alla conferenza dei servizi sulla bonifica della rada. Si può essere d’accordo o meno con l’operato di una determinata dirigenza, ma – aggiunge- i fatti bisognerebbe riconoscerli altrimenti si fa solo allarmismo che mette in fuga possibili investitori, facendo male a tutto il territorio. Utile sarebbe voltarsi indietro e capire perché nei 30 anni precedenti non si è fatto (quasi) nulla, individuando le responsabilità politiche. Sulla situazione attuale, piaccia o no, lo sforzo progettuale presente e futuro è sotto gli occhi di tutti, con numerosi finanziamenti intercettati negli ultimi anni, compresi quelli del Pnrr. E poi cantieri attivi, altri in partenza, come quello affidato ieri”.

E sulla querelle politica sulla nomina del nuovo presidente, che è arrivata ieri anche alla Camera al Questione time con un’interrogazione del gruppo di Forza Italia e un botta e risposta tra la parlamentare azzurra Stefania Prestigiamo e il ministro alle Infrastrutture Enrico Giovannini, secondo il deputato grillino “dietro le polemiche probabilmente si nasconde la grave crisi nel centrodestra esplosa dopo la settimana del Quirinale. Ad oggi, è un dato di fatto, tutti i nomi proposti sono stati criticati, compreso l’ultimo. La nostra unica intenzione era quella di chiudere la gestione commissariale, convergendo sul nome proposto dal ministro che ha scelto tra una rosa di professionisti con ottimi curricula ed esperienza nel mondo della portualità”.