Autorità Portuale della Sicilia orientale, Di Mare: “Serve continuità, competenza e visione strategica”

Si accende il dibattito sulla futura guida dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia orientale, considerata una realtà strategica per lo sviluppo infrastrutturale ed economico del territorio.

Sul tema interviene il sindaco di Augusta Giuseppe Di Mare, che richiama la necessità di superare logiche politiche e di appartenenza per concentrare l’attenzione esclusivamente sul merito e sulla continuità amministrativa.

“Osservo con attenzione il dibattito che si è aperto attorno alla futura guida dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale – afferma Di Mare – e ritengo che su un tema così strategico per il futuro dei nostri territori si debba uscire dalle logiche di appartenenza e di divisione politica. L’Autorità Portuale non può essere considerata una casella da assegnare o un equilibrio da soddisfare”.

Il primo cittadino sottolinea il ruolo centrale dell’ente nella gestione delle infrastrutture portuali della Sicilia orientale: “Parliamo di una realtà che governa infrastrutture decisive per lo sviluppo economico della Sicilia orientale e che negli ultimi anni ha avviato un percorso di crescita concreto, visibile e misurabile”.

Nel suo intervento, Di Mare riconosce anche il lavoro svolto alla guida dell’ente: “Per questo credo sia doveroso riconoscere il lavoro svolto dal presidente Francesco Di Sarcina, che ha contribuito a rilanciare il sistema portuale di Augusta, Siracusa, Pozzallo e Catania attraverso una visione chiara e una programmazione di lungo periodo”.

Ampio spazio viene dedicato al porto di Augusta e al suo sviluppo: “Augusta non può permettersi rallentamenti. C’è un Piano Regolatore Portuale nuovo sul quale l’Autorità Portuale sta lavorando in stretta sinergia con l’amministrazione comunale. Un percorso complesso, atteso da anni, che deve essere seguito con attenzione, competenza e determinazione fino alla sua definitiva approvazione”.

Il sindaco evidenzia inoltre il valore strategico dell’eolico offshore: “Va dato atto a Di Sarcina di avere creduto nel futuro del porto di Augusta come hub strategico per il settore dell’eolico offshore. Una sfida importante che può generare occupazione, investimenti e nuove opportunità per il territorio”.

Infine, un richiamo alla visione complessiva del percorso di sviluppo: “La crescita registrata dal porto, l’aumento delle opportunità occupazionali e l’interesse sempre maggiore di operatori e imprese non sono frutto del caso, ma il risultato di scelte coraggiose e di una visione industriale e strategica”.

E conclude con un auspicio rivolto alla politica: “Mi auguro quindi che la politica sappia mettere al centro il merito, le competenze e la continuità amministrativa. Le infrastrutture strategiche non hanno bisogno di spartizioni, ma di persone capaci di accompagnare e completare il lavoro già avviato nell’interesse esclusivo dei territori”.