Porto e Recovery fund, emendamento della parlamentare Cannata e incontro tra sindaci di Augusta e Carlentini

E’ più che mai “gettonato” in questo momento il porto di Augusta, sempre più al centro del dibattito politico oggi sia in commissione Europea all’Ars con la parlamentare regionale Rossana Cannata, che durante un incontro tra i sindaci di Augusta Peppe Di Mare e di Carlentini Giuseppe Stefio. Il deputato di Fratelli d’Italia, che fa parte della commissione regionale Ue, durante l’ultima commissione che si è tenuta oggi, incentrata sull’esame della risoluzione “Indirizzi per le proposte della Regione siciliana nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per l’utilizzo delle risorse del Recovery fund” ha ribadito ed evidenziato “con un mio emendamento la scelta di Augusta quale porto hub, essendo peraltro l’unico porto qualificato Core inserito nelle reti Ten-t, proprio per la sua posizione baricentrica lungo le rotte del traffico internazionale. – ha fatto sapere- Del resto anche l’assessore alle Infrastrutture Falcone, fin da subito, ha chiarito che quando si intravedrà concretezza, soprattutto secondo le scelte o non scelte fatte a livello nazionale, il coinvolgimento non potrà che ricadere su Augusta”.

Nel documento, infatti, si ricorda che il porto megarese, “per la conformazione della sua rada, per gli spazi disponibili e per il contesto territoriale nel quale è inserito è già il candidato naturale ad assolvere il doppio ruolo di porto hub del Mediterraneo e Gateway. La presenza a poche miglia di infrastrutture come l’aeroporto di Catania e il polo intermodale completano il quadro di un sistema dalle grandi potenzialità“. – si legge in una nota

Queste le motivazioni con cui la risoluzione impegna il governo della Regione “ad attivarsi presso ogni opportuna sede istituzionale affinché nell’ambito dell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) si effettuino tutti gli interventi di potenziamento dei porti esistenti”. “E tra questi – ha concluso Cannata- c’è e deve senz’altro esserci il porto di Augusta con le sue straordinarie potenzialità ancora inespresse”.

E il ruolo che, appunto, Augusta e il suo porto devono avere nel piano del Recovery fund, “nella fase di progettazione del più grande piano di investimenti per il nostro paese” è stato al centro dell’incontro di stamane al Comune tra i sindaci di Augusta Di Mare e Stefio. “Il porto hub di Augusta non può perdere questa opportunità, – ed è necessario che tutto il territorio si unisca per far sentire una voce univoca forte e determinata e non perdere un’occasione unica per il nostro territorio” ha detto Di Mare, che proprio per questo ha preannunciato che dopo le festività natalizie inviterà tutti i sindaci della provincia per iniziare insieme un percorso su porto e Zes, “perché solo uniti riusciremo ad affrontare con la giusta forza questa importante opportunità”.

Altro tema affrontato tra i due primi cittadini le problematiche della frazione più estrema di Augusta e più vicina a Carlentini, ovvero Agnone Bagni, che Di Mare ha definito “un’area preziosa che la mia amministrazione vuole dotare, nei tempi necessari, di tutti i mezzi per valorizzarla e farla diventare meta turistica. Ringrazio il sindaco di Carlentini, per l’ampia disponibilità ed apertura al dialogo – ha concluso il primo cittadino megarese- ed al confronto nell’affrontare e condividere, con la massima sinergia ed impegno, le tematiche di comune interesse e le sfide del nostro territorio, segno di una sempre maggiore cooperazione istituzionale, al servizio e nell’esclusivo interesse delle comunità amministrate”