Porto di Augusta, in arrivo nuovi fondi per la digitalizzazione e impianti green

Il ministero ha finanziato, nell’ambito degli interventi per la “Digitalizzazione della logistica” (80 milioni) e Asse D “Green ports” (170 milioni) per i porti di Augusta e Catania il progetto “Ecosistema digitale smart port”: 5,2 milioni di euro per il rafforzamento dei cosiddetti “fast corridor” ferroviari e su gomma. Altri 1,2 milioni di euro destinati, invece, alla realizzazione di impianti fotovoltaici su pensiline ombreggianti nelle aree a parcheggio del porto, in modo da produrre energia elettrica da fonti rinnovabili.

Lo fa sapere il vicepresidente della commissione Trasporti, Paolo Ficara che negli ultimi due anni ha seguito direttamente il lungo percorso, con interrogazioni e un continuo pressing sulle strutture ministeriali.

“Oltre 14 milioni e mezzo di euro per interventi di efficientemente energetico, mobilità sostenibile e digitalizzazione dei processi portuali sono stati assegnati alla Sicilia, grazie ai progetti presentati dall’Autorità di sistema portuale della Sicilia orientale e della Sicilia occidentale, oltre al Comune di Trapani. A tutte le amministrazioni coinvolte, l’augurio di buon lavoro e l’auspicio che possano completare velocemente l’iter autorizzativo. Mi complimento in particolare con l’Adsp di Augusta perché è riuscita a presentare, con le sue strutture, ben sei progetti. Un segno di vivacità che marca il cambio di passo rispetto ad un passato sin troppo attendista” – dice ancora Ficara il quale ricorda che “il programma Pac prevede il completamento degli interventi entro il 2023. Bisogna fare in fretta. E bisogna fare bene. Perché ottenere i finanziamenti è un merito; ma trasformare quei fondi in opere concrete è adesso un obbligo”.

“Sono veramente preziosissime tutte le risorse che il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili ha messo in campo da diversi mesi– ha aggiunto il sottosegretario Giancarlo Cancelleri.- Per questo, completare tutti gli iter necessari a concretizzare i tantissimi progetti che arrivano forti da ogni parte del Paese è un impegno a cui mi dedico dal primo giorno che sono arrivato in questo ministero. Già nelle graduatorie definitive degli Assi A e D c’è tanto per la Sicilia, a dimostrazione che le risorse ci sono e i buoni progetti presto saranno fatti”.