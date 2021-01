Porto di Augusta escluso dal Recovery fund, l’amministrazione scrive ai vertici nazionali e regionali

“Esplicitare ufficialmente l’inserimento del porto di Augusta come porto “Hub del Mediterraneo” all’interno degli investimenti del piano per il Recovery fund”. E’ la richiesta formalmente inviata oggi dal sindaco Giuseppe Di Mare, dall’assessore al Porto Tania Patania e dal consulente del sindaco per gli affari legali Gianluca Galofaro al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al ministro dei Trasporti Paola De Micheli, al governatore della Sicilia Nello Musumeci, all’assessore regionale Marco Falcone e al presidente dell’Autorità portuale del mare di Sicilia orientale Andrea Annunziata che riaccendono i riflettori sull’esclusione del porto megarese dai fondi europei.

“Abbiamo letto con preoccupazione – hanno fatto sapere i tre – dall’elenco dei progetti e dei fondi per navi, treni, porti e trasporti in Italia, circolato nei giorni scorsi, l’assenza di alcuna menzione del porto di Augusta mentre la scheda riepilogativa degli investimenti (circolata sulla stampa) prevede 500 milioni di euro per sviluppo del porto di Genova e 388 milioni di euro per porto di Trieste. Non possiamo che ribadire come il porto di Augusta sia perfettamente in linea con gli obiettivi della rete centrale Ten-T, per la sua conformazione naturale risulta essere strategico agli obiettivi del Recovery plan per l’intermodalità collegata alle grandi linee di comunicazione europee, oltre ad essere l’unico porto in Sicilia a svolgere sia la funzione cantieristica, sia industriale, che militare, potendo contare su una piattaforma logistica in grado di attrarre grandi quantità di container e smistarli con diverse modalità di trasporto“.

Sindaco, assessore e consulente hanno chiesto un incontro urgente proprio per affrontare la questione a livello ministeriale e sottolineare “che debba essere detto chiaramente senza alcun indugio che la presenza del porto di Augusta per quello che rappresenta è necessaria all’interno della programmazione che si sta preparando, per eliminare ogni fraintendimento, preoccupazione e ambiguità”.