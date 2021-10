Porto di Augusta e nuova linea traghetto per Malta: anche la Virtu Ferries interessata

Non è solo la Ponte Ferries la società maltese interessata ad attivare la linea ro-ro traghetti per Malta dal porto di Augusta, ma anche la concorrete Virtu Ferries. Quest’ultima, infatti, così come aveva già preannunciato nei mesi scorsi, quando era scoppiato lo scontro tra le due società, con l’annunciato e poi stoppato avvio della linea da parte della Ponte Ferries, ha presentato al commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale formale istanza di concessione demaniale marittima per la durata di 10 anni e contestuale istanza di autorizzazione all’anticipata occupazione di un’area demaniale al pontile ro-ro per complessivi mq 7.778,00 in parte coincidenti con le aree oggetto di istanza di concessione già avanzata dalla Ponte Ferries, allo scopo di realizzare una linea di collegamento marittimo tra Augusta e Malta.

L’istanza è stata acquisita al protocollo il 30 giugno scorso, con integrazione del 10 agosto, per la concessione e rimarrà depositata a disposizione del pubblico all’ufficio Demanio del porto di Augusta per 20 giorni consecutivi, fino cioè a domenica 24 ottobre, termine ultimo per la presentazione di osservazioni sulla richiesta di Virtu Ferries, come si legge in un avviso sul sito dell’ Adsp. Si rinnova cosi lo “scontro concorrenziale” tra le due società maltesi, solo nelle prossime settimane si potrà, dunque, sapere a chi andrà concessa l’area, nei giorni scorsi era stata l’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale a far sapere, con un nota, che già da qualche giorno era approdato, al porto megarese, il catamarano Hsc Artemis della Ponte Ferries “per compiere alcune verifiche nella prospettiva di avviare prossimamente una nuova linea ro-ro Augusta-Malta- Augusta”.