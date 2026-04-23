Pomeriggio intenso ad Augusta: Polizia Locale impegnata su più fronti

Martedì scorso è stato un pomeriggio inteso per il comando di polizia locale di Augusta. Una vastissima perdita di gasolio da parte di un autoveicolo inizialmente ignoto, ha seriamente compromesso la sicurezza stradale di motoclisti, ciclisti e automobilisti.

Le sedi stradali rese viscide dal gasolio sono state: viale Italia, viale America , rotatoria villa delle rose, via Enna , via Pirandello, via Federico de Roberto. Il comando di polizia locale di Augusta, è prontamente intervenuto con tre pattuglie per segnalare il pericolo e gestire la viabilità in piena sicurezza .

La viabilità cittadina ne ha risentito con lunghe code di auto, soprattutto in entrata ad Augusta, stante che l’evento è accaduto intorno alle ore 18. Il comando di Polizia locale ha prontamente attivato la ditta incaricata del ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente in convenzione, che ha concluso l intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza intorno le ore 23.

Da una veloce ma efficace attività info investigativa, la control room del comando di polizia Locale, ha individuato il veicolo che ha perso l’elevata quantità di gasolio e imbrattato le vie sopra citate.

Il proprietario del veicolo sarà sanzionato per violazione al CDS e dovrà risarcire l’ingente danno causato per tramite dell’ assicurazione.

L’ operato, a presidio della sicurezza stradale è continuato anche in tarda serata, quando la pattuglia della polizia locale che stava facendo rientro al comando , intercettava in corso Sicilia, un ciclomotore con quattro giovani minorenni a bordo, senza casco o con casco slacciato. Scena questa, che ci riporta a una immagine del famoso film “l’ora legale”.

Il ciclomotore è stato sottoposto a fermo amministrativo per 60 giorni, il conducente e i passeggeri sono stati sanzionati ognuno per la rispettive violazioni al cds commesse.

La nota positiva di un pomeriggio intenso, a presidio della sicurezza stradale, è stata che i genitori dei ragazzi coinvolti nella guida senza casco ed in quattro su ciclomotore, hanno ringraziato e apprezzato l ‘operato degli agenti di polizia locale per aver lavorato a tutela della sicurezza dei propri figli.