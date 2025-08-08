Polo industriale di Siracusa: il futuro si scava nei rifiuti

Una nuova corsa all’oro è iniziata in Europa, ma stavolta i giacimenti più preziosi non si trovano nelle profondità della terra. Sono nascosti negli scarti industriali, nei catalizzatori esausti, nei fanghi di raffineria che per decenni hanno rappresentato solo un costo ambientale ed economico. E tra i territori che potrebbero trasformare questo paradigma in opportunità concreta, Siracusa emerge come protagonista potenziale di una rivoluzione silenziosa ma strategica. Un tesoro nascosto in 11 miliardi di euro di valore.

Il polo petrolchimico di Priolo-Augusta-Melilli non è solo un’area industriale: è un ecosistema economico che genera oltre 11 miliardi di euro di valore aggiunto annualmente, pari al 13,7% del PIL siciliano, con più di 40.000 occupati tra impiego diretto, indiretto e indotto. Questo gigante industriale – tra i più estesi d’Europa con i suoi 5.500 ettari – custodisce inconsapevolmente uno dei patrimoni più interessanti per l’economia del futuro.

Ogni anno, gli stabilimenti di ISAB (ex Lukoil), ENI Versalis, ExxonMobil e le altre realtà del polo generano tonnellate di scarti che contengono metalli preziosi: platino dai catalizzatori esausti, terre rare dai processi di raffinazione, nichel e cobalto dalle leghe industriali, rame dalle infrastrutture dismesse. Solo i catalizzatori della raffinazione ISAB, che ha investito 160 milioni di euro per il rilancio degli impianti, potrebbero contenere centinaia di chilogrammi di metalli preziosi all’anno.

Materiali che fino a ieri finivano in discariche speciali o impianti di smaltimento, oggi rappresentano la frontiera dell’urban mining. In Europa, questo settore presenta potenzialità economiche per almeno 1 miliardo di euro, mentre il Critical Raw Materials Act ha posto obiettivi ambiziosi: entro il 2030, almeno il 25% delle materie prime critiche dovrà provenire dal riciclo interno all’Unione.

Dalla dipendenza alla sovranità strategica

I numeri parlano chiaro: l’Europa importa il 98% delle terre rare dalla Cina, l’85% del litio dal Cile e dall’Australia, il 68% del cobalto dalla Repubblica Democratica del Congo. Una dipendenza che la guerra in Ucraina e le tensioni geopolitiche hanno reso pericolosa quanto insostenibile. La risposta dell’Unione è stata netta: sviluppare una capacità interna di estrazione, raffinazione e riciclo che garantisca autonomia strategica.

In questo contesto, Siracusa presenta vantaggi competitivi unici. Il suo distretto industriale non è solo un’area di produzione, ma un ecosistema complesso dove diverse filiere si intersecano, creando sinergie potenti per il recupero di materiali.

Augusta rappresenta il moltiplicatore economico di questa strategia. Con i suoi fondali profondi, le infrastrutture portuali moderne e la posizione baricentrica nel Mediterraneo, il porto può trasformarsi da terminale petrolifero a hub della sostenibilità. Attualmente gestisce già 50 milioni di tonnellate di merci l’anno per un valore commerciale stimato in 3,5 miliardi di euro: aggiungere una filiera di trattamento e commercializzazione di materie prime critiche recuperate significherebbe moltiplicare il valore aggiunto per tonnellata e diversificare radicalmente l’economia locale.

I precedenti internazionali sono incoraggianti: il porto di Anversa ha inaugurato il primo impianto europeo per il recupero di metalli preziosi da catalizzatori esausti, con investimenti di 180 milioni e ricavi annui stimati in 400 milioni. Rotterdam ha investito 200 milioni in infrastrutture per l’economia circolare, generando 2.000 nuovi posti di lavoro qualificati. Augusta, con le sue dimensioni e la posizione strategica, potrebbe ambire a diventare il punto di riferimento per tutto il Sud Italia e il Nord Africa, in un mercato mediterraneo dell’urban mining stimato in 500 milioni di euro entro il 2030.

Ostacoli e opportunità: il bivio del cambiamento

Certo, la strada non è priva di sfide. Gli impianti di urban mining richiedono investimenti iniziali consistenti – si parla di 50-100 milioni per strutture all’avanguardia. Servono competenze specialistiche, normative chiare, accordi tra pubblico e privato. E soprattutto, serve una visione condivisa che superi le resistenze di un territorio storicamente legato all’industria tradizionale.

Ma le opportunità sono proporzionali alle difficoltà. Il mercato globale delle materie prime critiche vale oggi 320 miliardi di euro e crescerà del 8% annuo fino al 2030. Chi si posiziona oggi su questa filiera avrà vantaggi competitivi duraturi.

Davide Tenconi