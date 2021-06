Polemiche presidente Autorità portuale, Stella replica ad Adorno: “quel Pd che ha scippato l’Adsp di Augusta in favore di Catania?”

“Il Partito democratico che ha scippato l’Autorità portuale di Augusta in favore di Catania quando stava al governo dell’Italia e della Sicilia, il Partito democratico di Siracusa che allora aveva un assessore regionale nella giunta di quel presidente Rosario Crocetta che diede parere favorevole allo scippo facendolo concretizzare, quello stesso partito oggi parla del futuro del porto di Augusta per bocca di un segretario provinciale del quale mezza dirigenza ne ha già chiesto le dimissioni per incapacità politica. Credo che Adorno e il partito, che ancora formalmente rappresenta a Siracusa, non abbiano l’autorevolezza necessaria a criticare chicchessia su questa richiesta, avanzata dai Comuni di mezza Sicilia e dal Governo regionale, di una governance Adsp legata al territorio, e non ai diktat delle segreterie romane. Evidentemente c’è chi ancora coltiva nostalgia di quei “bei tempi”, insieme ai nuovi alleati arrivati da un cambiamento che si è concretizzato solo nella loro dichiarazione dei redditi”. A parlare è il presidente del Consiglio comunale e presidente di CambiAugusta Marco Stella che replica così alle “polemiche “strumentali” del segretario provinciale del Pd, Salvo Adorno che ha criticato la decisione del presidente della Regione e dei sindaci del triangolo industriale Augusta, Priolo e Melilli, ma anche di Catania di non avallare l’intesa sulla nomina, a presidente dell’ Autorità portuale di Augusta-Catania, dell’attuale commissario Alberto Chiovelli, funzionario ministeriale in carica da pochi mesi che il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini, vorrebbe far diventare presidente.

Una vera e propria querelle, quella della nomina del numero uno dell’Autorità portuale del mare di Sicilia orientale che sta “scaldando” moltissimo la politica in questi giorni con continue prese di posizione, pro o contro, che arrivano da più parti. A condividere il “no” a Chiovelli del Governo regionale e dei tre sindaci della provincia di Siracusa, con l’appoggio del primo cittadino di Catania è il Movimento sociale Fiamma tricolore di Augusta che ritiene che “tale importante incarico debba essere affidato a persona professionalmente qualificata, ancorchè profondo conoscitore delle problematiche inerenti la gestione del porto della città megarese”. Il commissario della sezione megarese “Pino Rauti” Benedetto Giannotta in una nota esprime il proprio sostegno al sindaco Di Mare sulla necessità “che il presidente dell’Adsp sia una figura di comprovata esperienza professionale e di grande conoscenza della portualità siciliana ed esorta il governo Draghi “a dare un immediato segnale di discontinuità; si scelgano, quindi, profili professionali di settore, non calati dall’alto ed avulsi dalla realtà siciliana, ma già presenti ed attivi sul territorio isolano”.

Di diverso avviso, invece, Giancarlo Triberio e Giovanni Ranno, rispettivamente consigliere comunale e segretario cittadino di Articolo 1 che si chiedono il perché di questa contrarietà, da parte di Musumeci e del centrodestra regionale e locale. “Quanti lo stanno osteggiando – scrivono in una nota- sono liberissimi di farlo ma devono spiegare ai cittadini, al sistema delle imprese e ai lavoratori le vere ragioni”. I due ammettono di non conoscere Chiovelli, di non essere vicini al commissario e non avere, quindi, alcun pregiudizio nei suoi confronti, ma “leggendo le sue esperienze ci sono tutte le caratteristiche per poter assolvere degnamente al ruolo”.

Il completamento di alcuni lavori importanti attesi da anni come il rifiorimento delle diga foranea e il finanziamento del secondo lotto e altri lavori di potenziamento del porto “dimostrano con i numeri e i fatti che l’Autorità portuale è in piena attività. Quale sarebbe, quindi – si chiedono Triberio e Ranno- la sua colpa e il suo limite? Di non essere indicato dal centrodestra e da esponenti più o meno autorevoli dello stesso schieramento? Il fatto che a spingere invece per la sua nomina ci siano, e pubblicamente, le forze sociali sta a dimostrare che c’è, per fortuna, chi guarda allo sviluppo delle attività portuali e marittime, alla crescita del sistema del trasporti senza remore e come obiettivo fondamentale. Creare sviluppo e lavoro, questa dovrebbe essere, infatti, la finalità unificante. Se, invece, si vuole piegare anche l’Autorità portuale alle logiche spartitorie e utilizzare il ruolo come posto di sottogoverno ebbene la nomina di Chiovelli ha un motivo in più per essere considerata adeguata. Lo diciamo al ministro Giovannini, al presidente Musumeci, ai sindaci di Augusta e di Catania e a tutto il centrodestra siciliano e locale. In ogni caso – concludono – il nome che sarà alla fine definito per quanto ci riguarda dovrà rispondere esclusivamente ai criteri di competenze, professionalità e managerialità al servizio dello sviluppo della nostra economica , imprese e lavoro. Qualsiasi altra scelta troverà la nostra ferma e coerente contrarietà e denunzia pubblica”.