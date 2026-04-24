Polemica ad Augusta sul 25 aprile. Il Pd accusa: “sconcerto e indignazione”. Di Mare respinge: “Solo propaganda elettorale”

Botta e risposta tra il Partito democratico e l’amministrazione comunale di Augusta sulla ricorrenza del 25 aprile. Da una parte il segretario provinciale Piergiorgio Gerratana e il segretario cittadino Fiorindo Passanisi, dall’altra il sindaco Giuseppe Di Mare.

Esordisce il Pd: “Il Partito Democratico esprime sconcerto e indignazione per la scelta del Comune di Augusta di “celebrare” gli 81 anni della Liberazione con la sagra dell’”Ammuccamu”, spendendo 60 mila euro di fondi pubblici sulla festa dell’”arrusti e mancia” anziché sulla promozione di una cultura di Pace. All’amministrazione Di Mare ricordiamo che il 25 Aprile non può essere l’ennesima scusa per sperperare in festini, perché è una data sacra per la nostra Repubblica democratica, sia perché ricorda la sconfitta del nazifascismo in Italia, ma soprattutto perché commemora i tantissimi italiani e italiane caduti nella Lotta Partigiana, o nelle rappresaglie delle Ss. con la complicità delle brigate nere. In questo 2026 segnato dal prepotente ritorno dei nazionalismi imperialisti, fascisti e guerrafondai, supportati dai vari ascari generosamente foraggiati, la Festa della Liberazione deve essere un momento di riflessione sui valori che rappresenta, stimolata in primis dalle Istituzioni che oggi fondano la loro legittimazione su quel sangue versato nel lontano 1945. Un sacrificio che hanno affrontato anche molti soldati internati dopo l’8 Settembre ‘43, scegliendo di rischiare la vita in un campo di concentramento anziché perpetuare il fascismo insieme i repubblichini di Salò: per questo la corona d’alloro che il sindaco della Destra intende deporre davanti il Milite Ignoto, di primissima mattina come per levarsi un pensiero sgradito, suona come un insulto alle stesse Forze Armate della Repubblica se la programmazione del Comune prosegue poi all’insegna degli arrosticini davanti Palazzo di Città. Il Partito Democratico dice No a questa deriva, che svuota di significato il 25 Aprile per svuotare le stesse libertà costituzionali, e si appella a tutte le forze democratiche per una mobilitazione in difesa dei valori della Liberazione. Appuntamento a Brucoli, alle 17,30, nell’ombraia di piazza Belvedere, all’insegna de “L’incantesimo della Costituzione” insieme all’Associazione nazionale partigiani, rappresentata da Piero Mantinei, al candidato sindaco del centrosinistra Salvo Pancari, ai dirigenti e ai candidati Pd. Sarà una “Festa” vera, ariosa perché la libertà è aria, ma fatta anche di impegno e condivisione così come l ‘hanno ideata Giancarlo Triberio e Viviana Valente: saranno distribuiti opuscoli sulla costituzione adatta ai bambini con l’animazione di Ida e Oscar; ascolteremo i ricordi “da bambino” del 25 Aprile 1945 a cura iscritto ANPI di Augusta; verranno raccolte le firme per la petizione promossa da Milena Contento contro l’abbattimento degli alberi secolari alla villa; ed un confronto pubblico su turismo e sostenibilità. In collaborazione con il PD Provinciale e tutto autofinanziato da una colletta fra i tesserati, perché il 25 Aprile della Liberazione sia davvero una Festa della gente libera, a cui estendiamo l’invito alla partecipazione alle forze progressiste e sindacali”.

Replica il sindaco Di Mare: “Leggo con stupore la nota del Partito Democratico di Augusta, che ancora una volta prova a trasformare tutto in una polemica elettorale, piegando perfino il 25 Aprile a una narrazione pretestuosa e del tutto distante dalla realtà. Intanto va chiarita una cosa molto semplice: la cifra di 60 mila euro evocata dal Pd è una pura invenzione da campagna elettorale. Il Comune ha previsto un contributo di 20 mila euro a favore di un’associazione del territorio, composta da persone serie e perbene, che già all’inizio dell’anno ha proposto un’iniziativa articolata su più giornate. Non si tratta di una manifestazione svolta per svilire quella ricorrenza. Parliamo infatti di un programma che si sviluppa il 24, 25 e 26 aprile, all’interno di una proposta più ampia. Dire, quindi, che l’amministrazione “celebra la Liberazione con l’ammuccamu” è una forzatura strumentale, costruita ad arte per alzare i toni e tentare di colpire una iniziativa che coinvolge tante energie positive della città. Il 25 Aprile resta per questa amministrazione una data importante, carica di significato storico e istituzionale. E non abbiamo certo bisogno delle lezioni del Pd per ricordarlo. In questi cinque anni, ogni anno, abbiamo organizzato e vissuto le celebrazioni istituzionali della Liberazione con rispetto, presenza e senso delle istituzioni. Sempre. Per questo trovo francamente singolare che oggi il Pd di Augusta si risvegli improvvisamente su questi temi, proprio in piena campagna elettorale, dopo anni di assenze e silenzi. Aggiungo che definire questa iniziativa come una semplice festa dell’‘arrusti e mancia’ significa mancare di rispetto non a questa amministrazione, ma a tutti gli augustani che ci stanno lavorando, alle professionalità coinvolte, alle associazioni del territorio e anche a figure di grande valore, compresi chef augustani di assoluto livello che hanno scelto di esserci. Ridurre tutto a caricatura offensiva è un modo vecchio di fare politica, che non aiuta la città e che finisce per colpire proprio quelle realtà locali che invece dovrebbero essere sostenute. La pace, la convivenza, la cultura democratica e il rispetto della memoria non si affermano con i comunicati indignati scritti per convenienza, ma con il lavoro quotidiano, con le scelte amministrative, con la capacità di costruire occasioni di comunità, di valorizzazione e di crescita. In questi anni Augusta ha saputo cambiare volto, rilanciare la propria immagine, recuperare centralità e attrattività. I risultati sono sotto gli occhi di tutti e raccontano un cambiamento concreto che altri, prima di noi, non sono riusciti a realizzare. Noi continueremo a rispettare il 25 Aprile per ciò che rappresenta e, allo stesso tempo, continueremo a sostenere le iniziative che fanno vivere Augusta, che valorizzano il territorio e che coinvolgono il meglio della nostra comunità. Le polemiche costruite a tavolino le lasciamo a chi, evidentemente, ha più bisogno di slogan che di città”.