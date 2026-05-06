Pietro Spinali secondo alla Finale Nazionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo

Il 3 maggio lo studente del Liceo “Megara” Pietro Spinali (3^CS) si è classificato al 2° posto nella categoria S6 alla Finale nazionale della 16^ edizione dei Giochi Matematici del Mediterraneo, disputata a Palermo all’Università degli Studi.

La competizione è stata organizzata dall’AIPM (Accademia Italiana per la Promozione della Matematica) “Alfredo Guido” e ha visto l’adesione di 1222 scuole provenienti dall’Italia e da 12 Paesi esteri (Albania, Azerbaigian, Australia, Croazia, Etiopia, Germania, Grecia, Marocco, Russia, Slovenia, Spagna, Turchia).

Alla Finale nazionale hanno gareggiato circa 1000 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado dopo aver superato tre fasi (Qualificazione d’Istituto, Finale d’Istituto, Finale d’Area), cimentandosi con prove a risposta multipla di logica, geometria e aritmetica di diversa durata, da 60 a 120 minuti, a seconda della categoria di appartenenza.

Rilevante è stata partecipazione anche degli altri studenti finalisti: Matteo Prisutto e Samuele Pugliaris (1^BS) nella categoria S4; Cristian Occhipinti (2^AL) e Francesco Piazza (2^BS) nella categoria S5; Sara Garofalo (3^CS) nella categoria S6.

La Dirigente Scolastica Fabrizia Ferrante, la docente referente della competizione e del Dipartimento di Matematica e Fisica Stefania Caramagno, la quale ha accompagnato i ragazzi alla Finale Nazionale, e l’intera comunità liceale manifestano la loro grande soddisfazione per l’eccellente traguardo tagliato da Pietro.