Pietro Forestiere (FdI) domani a Palazzo San Biagio: “costruire un risultato che ad Augusta manca da quasi mezzo secolo”

Domani, mercoledì 7 settembre, alle 19, a Palazzo San Biagio, il dirigente nazionale di Fratelli d’Italia, Pietro Forestiere, candidato alle Regionali 2022, incontrerà la città di Augusta in un appuntamento che sarà di fatto il lancio ufficiale della propria candidatura e l’avvio della campagna elettorale. Saranno presenti i vertici regionali e provinciali di Fratelli d’Italia.

Per la cittadinanza sarà la prima occasione di conoscere le battaglie prioritarie del candidato augustano all’Assemblea regionale siciliana. “Un appuntamento – ha detto Forestiere – per costruire insieme un risultato che ad Augusta manca da quasi mezzo secolo”. All’incontro il 38enne augustano candidato all’Ars approfondirà i temi che ispirano la propria battaglia politica sul territorio. Nello specifico tra le priorità c’è la realizzazione del depuratore di acque reflue ad Augusta. Sempre sul tema ambientale in questi giorni ha sollecitato il territorio a restare vigile sulle conseguenze dell’incendio Ecomac: “Cosa abbiamo rischiato e respirato?”. Riguardo a questo ha aggiunto: “Arpa abbia sempre uomini e mezzi adeguati per la salvaguardia ambientale in una delle tre Aerca siciliane”.

Poi il lavoro: “Che fine ha fatto il tavolo salva Isab istituito al Mise?”. E poi l’impegno per il riconoscimento di Area di crisi industriale complessa del nostro petrolchimico, con i fondi per la riconversione sullo sfondo: tema che coniuga lavoro, energia e ambiente. E ancora la sanità: “Rivedere i criteri regionali che condussero alla rifunzionalizzazione della rete ospedaliera provinciale. In modo che rispecchi i territori”. Pietro Forestiere, 38 anni, è nato e attualmente risiede ad Augusta. Imprenditore nel settore delle attività editoriali, è proprietario ed editore di due tra le più lette testate telematiche della provincia di Siracusa. Dedica da anni gran parte della sua vita alla politica e a progetti sociali a servizio della comunità territoriale di appartenenza.