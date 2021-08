Pietre miliari al lungomare Rossini-Granatello, da un’idea dell’Atletica Augusta

Pietre miliari sul marciapiede del lungomare Rossini-Granatello, ogni 100 metri, per una lunghezza totale di 1200 metri sono state poste, nei giorni scorsi, con il consenso dell’amministrazione comunale dall’Atletica Augusta, che vuole promuovere anche così l’attività sportiva al lungomare, consapevole del fatto che quest’ultima determina un equilibrio psicofisico capace di migliorare la qualità della vita di chi la pratica.

Così d’ora in poi chi parte dal Club nautico Augusta fino ad arrivare al ponte Federico II di Svevia e ama camminare o fare jogging al lungomare troverà un valido ausilio sul percorso effettuato.

“Il podista, anche senza velleità di competizione con gli altri, accetta comunque una sfida con sè stesso e il passaggio da una pietra all’altra è senz’altro uno stimolo per continuare a fare sempre meglio- fa sapere l’ Atletica Augusta che ha compiuto questo gesto – per promuovere l’attività sportiva a tutti i livelli. Seguiranno altre iniziative in collaborazione con il Comune di Augusta per rendere sempre più vivo questo spazio prezioso davanti al nostro mare”.