Piano Regolatore del porto di Augusta, Di Mare: “traguardo storico”

Dopo cinquantotto anni il porto di Augusta avrà finalmente un nuovo Piano Regolatore Portuale. L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale ha avviato ufficialmente l’iter per l’approvazione dello strumento urbanistico che guiderà lo sviluppo dello scalo nei prossimi decenni, archiviando un vuoto pianificatorio che durava dal 1968.

Si tratta di uno dei risultati più significativi raggiunti dall’Autorità guidata dal commissario straordinario Francesco Di Sarcina, che conclude così un quadriennio caratterizzato da importanti investimenti e da una complessiva ridefinizione della strategia di sviluppo dei porti della Sicilia orientale.

Il nuovo Piano Regolatore ridisegna il ruolo di Augusta all’interno del Mediterraneo, rafforzandone la vocazione commerciale e logistica ma introducendo, al tempo stesso, una forte attenzione ai temi della sostenibilità ambientale e della transizione energetica.

Tra gli interventi previsti figurano nuovi piazzali operativi, l’ampliamento delle banchine, la realizzazione di un polo dedicato alla cantieristica navale nell’area di Punta Cugno e spazi destinati allo sviluppo della filiera dell’eolico offshore, settore destinato ad assumere un ruolo sempre più strategico anche per il polo industriale siracusano.

Accanto alla crescita infrastrutturale, il Piano introduce anche importanti misure di tutela ambientale. È prevista infatti la rinuncia alla realizzazione di nuovi piazzali nell’area delle saline, che saranno invece oggetto di interventi di recupero e valorizzazione, mentre una parte delle aree portuali sarà destinata allo sviluppo delle energie rinnovabili.

Parallelamente prosegue anche il percorso di rilancio del porto di Siracusa. È stata infatti ufficialmente aggiudicata la realizzazione del nuovo terminal crociere, mentre sono già stati affidati gli studi specialistici per la gestione dei servizi ai passeggeri e per incrementare l’attrattività dello scalo nel mercato delle crociere. Sul fronte della riqualificazione urbana, prosegue inoltre il concorso internazionale di progettazione dedicato al Molo Sant’Antonio.

Per il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, l’avvio dell’iter rappresenta una svolta destinata a segnare il futuro della città. “L’avvio del nuovo Piano Regolatore del Porto rappresenta un passaggio storico per Augusta e per l’intero sistema portuale del Mediterraneo. Dopo oltre mezzo secolo disponiamo finalmente di uno strumento moderno, capace di programmare lo sviluppo dello scalo nei prossimi decenni“.

Di Mare ha voluto ringraziare il commissario Francesco Di Sarcina, sottolineando il clima di collaborazione istituzionale costruito negli ultimi anni. “Si è instaurato un confronto costante, serio e improntato alla massima collaborazione. Pur nel rispetto dei diversi ruoli, abbiamo condiviso una visione comune sul futuro del porto e sulla necessità di dotare Augusta di uno strumento di pianificazione che mancava ormai dal 1968“.

Secondo il primo cittadino, il Piano è il risultato di un lungo lavoro condiviso tra Comune e Autorità Portuale, sviluppato attraverso il confronto sulle esigenze del territorio, sulle prospettive industriali e sulle opportunità di crescita economica e occupazionale. Particolare soddisfazione viene espressa anche per l’equilibrio raggiunto tra sviluppo e sostenibilità.

“L’attenzione riservata alla riorganizzazione degli spazi portuali, allo sviluppo della cantieristica, della logistica, dell’eolico offshore e alla tutela ambientale dimostra che è possibile immaginare una crescita equilibrata, capace di coniugare competitività, qualità della vita e salvaguardia del territorio“.

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda anche il rapporto tra porto e città, con l’obiettivo di alleggerire progressivamente l’impatto delle attività portuali sul tessuto urbano e favorire una maggiore integrazione tra le aree operative e il centro abitato.

Il sindaco ricorda tuttavia che il Piano Regolatore non produrrà effetti immediati. “Non realizza opere nell’immediato, ma definisce la direzione verso cui muoversi nei prossimi anni. Disporre finalmente di una visione strategica significa offrire maggiori certezze agli operatori economici, attrarre nuovi investimenti e creare le condizioni per nuove opportunità occupazionali“.

Di Mare conclude ringraziando il commissario Di Sarcina, il Comitato di Gestione e i tecnici dell’Autorità Portuale per il lavoro svolto, assicurando che il Comune continuerà a collaborare affinché il nuovo Piano completi rapidamente il proprio iter autorizzativo.

Con l’avvio del Piano Regolatore di Augusta e il contestuale sviluppo dei progetti sul porto di Siracusa prende così forma una nuova stagione per il sistema portuale della Sicilia orientale. Una strategia che punta a integrare logistica, industria, turismo crocieristico, transizione energetica e sostenibilità ambientale, rafforzando il ruolo degli scali siracusani nei traffici del Mediterraneo e nelle future filiere dell’energia e della blue economy.