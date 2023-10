Pesca di frodo dentro il porto di Augusta, interviene la Guardia Costiera

Continua l’attività di contrato da parte della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Augusta verso la pesca di frodo in porto. Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre, alla sala operativa della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Augusta è giunta una richiesta d’intervento da parte di personale di turno presso uno dei pontili in uso ad una delle società industriali, nel porto Megarese di Augusta, in cui si dava atto dell’effettuazione di pesca di frodo nei pressi dello stesso pontile.

Immediatamente, è stata inviata in zona un’unità navale militare dipendente, la motovedetta CP 716. L’equipaggio, giunto in loco, è riuscito a scovare, nell’oscurità, una barca con a bordo un soggetto intento ad effettuare una battuta di pesca illecita, perché condotta in porto.

I Militari della Guardia Costiera hanno provveduto al sequestro dell’attrezzatura da pesca, consistente in un palangaro, e di circa 15 kg di prodotto ittico – da destinarsi a smaltimento in quanto non giudicato edibile da parte del personale del Servizio Veterinario di Augusta, dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, successivamente intervenuto – oltre a comminare al trasgressore la pertinente sanzione amministrativa, pari a circa 2.000 euro.

Rimane sempre molto alta l’attenzione della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Augusta nel contrasto alla pesca di frodo, prestata per mezzo di una continua attività di vigilanza, mirata al contrasto delle illecite condotte in materia, ed alla tutela della pesca sostenibile e dell’ambiente.

Tale attività si pone come obiettivo primario la salvaguardia dell’ecosistema marino che, soprattutto in prossimità della costa, risente pesantemente degli effetti di una pesca effettuata in maniera irriguardosa delle norme, e soprattutto potenzialmente pericolosa per i consumatori, quando esercitata in porto. Specie in tal caso, il disvalore della condotta è particolarmente accentuato.