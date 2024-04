Personale sanitario aggredito ad Augusta, la condanna del Commissario straordinario Asp

“Condanno fermamente l’atto di aggressione nei confronti degli operatori del Pronto soccorso di Augusta.” Lo dichiara il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa Alessandro Caltagirone a seguito dell’aggressione avvenuta stamattina al pronto soccorso dell’Ospedale Muscatello di due operatori sanitari.

“Il personale sanitario – spiega il commissario Asp – dedica la propria vita a garantire cure e assistenza a chiunque ne abbia bisogno e non dovrebbe mai essere oggetto di violenza. Chiedo a tutti i cittadini di rispettare il lavoro e la dedizione dei nostri operatori, affinché possano continuare a svolgere il loro ruolo nel migliorare la salute e il benessere della comunità senza paura o minacce.”

Per Caltagirone questo ennesimo episodio di violenza avvenuto all’interno di un Pronto Soccorso “dimostra l’urgente necessità di adottare provvedimenti normativi più severi a tutela degli operatori sanitari promuovendo misure che garantiscano la sicurezza e l’incolumità del personale medico e non medico, affinché possano svolgere il loro prezioso lavoro in un ambiente sicuro e protetto. Mi recherò presto ad Augusta per rappresentare, a tutti gli operatori, la mia vicinanza e quella dell’Amministrazione che rappresento e per adottare tutti gli atti necessari a tutela della loro attività”