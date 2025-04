Guidava a zig zag per le vie del centro di Augusta, denunciato per guida in stato di ebbrezza

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Augusta hanno denunciato un 49enne per guida in stato di ebbrezza. L’uomo, con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato fermato alla guida della propria autovettura mentre percorreva a zig zag le vie del centro cittadino e, sottoposto ad alcol test, è risultato avere un tasso alcolemico superiore al consentito. La patente è stata ritirata e l’auto sequestrata poiché risultata senza assicurazione.

I Carabinieri della Stazione di Lentini hanno denunciato un 38enne con precedenti per reati contro il patrimonio, per violazione degli obblighi connessi alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale cui è sottoposto. Infatti, la notte di giovedì non è stato trovato a casa al momento del controllo dei Carabinieri.

È obbligo rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.