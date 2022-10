Per non dimenticare Masha Amini e le donne in Iran: flashmob ad Augusta con la compagnia Redicuore

Anche Augusta ha ricordato Masha Amini, la ventiduenne iraniana arrestata a Teheran dalla polizia morale per non aver indossato il velo in modo non conforme alle regole e deceduta tre giorni dopo a seguito delle torture subite.

A sostegno della lotta delle donne la compagnia teatrale amatoriale “Redicuore“ nei giorni scorsi ha promosso un flash mob tra le vie cittadine e il Faro Santa Croce, a cui hanno partecipato anche un gruppo di amici che ha sentito la necessità di esprimere la loro solidarietà alle donne iraniane, costrette a subire costrizioni fisiche e morali a causa dell’imposizione del velo e alla popolazione iraniana, che è scesa in piazza per chiedere giustizia e libertà per una protesta pacifica e coraggiosa sfociata nel sangue: morti e feriti si sono registrati in almeno dieci province iraniane ad opera della brutali forze di sicurezza governative.

Per i partecipanti lo scopo dell’iniziativa, che sta circolando sui social con un video, è non far spegnere i riflettori sulla situazione in Iran, per fare in modo che la morte di Masha non sia stata vana, ma diventi memoria e grido alla tutela della libertà, dei diritti delle donne iraniane e non solo. E‘ inaccettabile al giorno d’oggi che una ragazza o un ragazzo possano essere oggetto di pestaggio per il proprio abbigliamento, per il sesso, per la religione, così come sono inaccettabili gli episodi di intolleranza e sopraffazione verso il legittimo diritto di pacifica protesta di un popolo.

“Siamo consapevoli – afferma Patrizia Gula, ideatrice del flashmob e regista della compagnia “Redicuore“ – che un video non contribuirà ad abbattere il regime né a salvare la vita alle altre donne iraniane, ma servirà a sensibilizzare i nostri animi a volte induriti dalla quotidianità, a dare voce alla migliaia di persone che voce non hanno. Perchè è nostro dovere di cittadini non stare in silenzio di fronte al perpetuarsi di continui e gravi atti che ledono i principi e i diritti fondamentali di donne e uomini“.