“Pedali salati”, Augusta “invasa” da ciclisti per il raduno non competitivo in mountain bike

Circa 200 bikers provenienti dalle provincie di Palermo, Catania, Siracusa, Ragusa hanno preso parte, domenica scorsa, alla sesta edizione di “Pedali salati”, il cicloraduno non competitivo in mountain bike organizzato dall’ asd Xifonia bike Augusta e inserito nel calendario “Sicily excursion 2024.

L’evento è stato aperto a tutti gli amanti della mountain bike e del walking e si è snodato sulle coste e il territorio augustano con partenza da piazza Duomo alle 9:30, con taglio del nastro della vice Sindaco Tania Patania. Piazza Duomo, inoltre, per l’occasione ha accolto numerosi stand appartenenti alle principali associazioni augustane a scopo promozionale e d’intrattenimento.

L’anello “Pedali salati” si è composto di due percorsi (lungo 30~km) e (corto 25~km), con il passaggio tra le vie storiche di Augusta, le saline per ammirare i fenicotteri rosa, il Faro Santa Croce, la Balata liscia, il Vetrano da dove si poteva ammirare in lontananza l’Etna, continuando verso Baia dei Cesari, contrada Cavalera. Poi si è proseguito per un breve tratto su asfalto per rientrare verso un paio di impegnativi singoltrack verso il centro storico passando a ridosso del Castello svevo.

Ad arricchire l’evento due passeggiate culturali, la prima con Archeoclub Augusta a Megara Hyblaea, la seconda a cura della Pro Loco Augusta con vista del palazzo di città, il duomo, le chiese, la porta spagnola e le mura del castello svevo.