Patto per la parità e contro la violenza di genere, siglato tra Comune di Augusta e Cgil, Cisl e Uil

Un “Patto per la parità e contro la violenza di genere” è stato firmato ieri al Comune tra il sindaco Giuseppe Di Mare e le delegate delle Pari opportunità di Cgil, Cisl e Uil, rispettivamente Adriana Drago, Cettina Raniolo e Alda Altamore. Presenti i segretari provinciali della Cgil, Roberto Alosi e della Camera del Lavoro di Augusta, Lorena Crisci, l’ associazioni anti-violenza, Nesea con la presidente Stefania Caponigro e la vice Stefania D’Agostino e l’Auser con Enza D’Antoni, gli assessori alle Pari Opportunità, Tania Patania e alle Politiche familiari Ombretta Tringali e il vice presidente del Consiglio comunale Biagio Tribulato.

Il primo cittadino megarese ha parlato di grande orgoglio all’atto della stipula di questo protocollo perché Augusta rappresenta il primo Comune della provincia che sposa azioni concrete a difesa della parità di genere. Considerazioni condivise anche dai rappresentanti delle associazioni così come dai delegati alle Pari Opportunità di Cgil, Cisl e Uil.

“Perché questo documento rappresenterà un concreto aiuto nei confronti di tutte quelle donne che si sentono sole – hanno detto Drago, Raniolo e Altamore -. Oggi iniziamo un nuovo percorso che dovremo affrontare in sinergia con Enti e associazioni perché ci sono tante donne nascoste, che hanno paura e non denunciano quando invece dovrebbero farlo. Questo è uno strumento che potremo far valere anche in un lavoro capillare all’interno delle scuole visto che tra i più giovani ci sono ancora molti pregiudizi”.

Le tre sindacaliste hanno aggiunto che è un protocollo con indicazioni generiche, e “starà a noi renderlo attuabile a cominciare da una formazione costante soprattutto nelle scuole. Perché lì, giorno dopo giorno ci rendiamo conto che c’è qualcosa che non va così come negli uffici pubblici. E’ importante, insomma, avere degli strumenti per dare la possibilità alle donne vittime di violenza, di denunciare. Non solo scuole, però. Perché occorre lavorare anche per istruire i front office degli uffici pubblici, i servizi sociali, la polizia municipale. Sarà dunque importante – hanno concluso- formare i bambini all’educazione e alla non violenza. Mettendo in rete insieme istituzioni, parti sociali per raggiungere l’obiettivo. E coinvolgere man mano anche tutti gli altri Comuni con altri tavoli di confronto”.