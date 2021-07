Passaggio della campana al Lions club Augusta host: Garofalo è il nuovo presidente per l’anno sociale 2021-2022

E’ Giovanni Garofalo il nuovo il presidente per l’anno sociale 2021-2022 del Lions club Augusta host. L’avvicendamento tra il presidente uscente Fabio Gaudioso e l’entrante si è svolta nei giorni scorsi durante la tradizionale cerimonia del passaggio di campana che si è svolta alla presenza del governatore del Distretto 108Yb Sicilia Franco Cirillo e di numerosi soci anche distrettuali. Durante la serata, che ha visto l’ingresso di 4 nuovi soci che hanno aderito alle finalità del sodalizio, sono stati assegnati riconoscimenti a soci e componenti il consiglio direttivo che hanno collaborato con il presidente nel corso dell’anno sociale appena concluso e dalla sede centrale di Oak Brook – Illinois- è stato assegnato il prestigioso riconoscimento “Melvin Jones fellow” al socio Claudio Russo per la disponibilità e sempre attiva collaborazione prestata in favore del club nel corso dei numerosi anni di appartenenza all’associazione.

Nel suo ultimo discorso il past president Gaudioso ha sintetizzato le numerose attività ed iniziative portate avanti che nel corso dell’anno, pur con le limitazioni imposte dal Governo per le problematiche connesse alla pandemia, mentre il neo presidente Garofalo che ha tratteggiato le linee guida e le tematiche che vedranno il club impegnato sin dal prossimo mese.