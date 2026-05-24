Partita da Catania, la MareNostrum Dike sta per raggiungere Augusta

la MareNostrum sarà accolta anche da Patrizia Maiorca, figlia del grande Enzo Maiorca!

Stefano Ardita (magistrato antimafia) : “L’importanza è quella di ricordare la dimensione storica degli eventi, non soltanto quelli che sono stati i fatti specifici di quei fenomeni, ma anche e soprattutto le ragioni che stanno alla base della crisi che produce poi la mafia. E quindi è importante che questi simboli rappresentino un momento attorno al quale fare una profonda riflessione e proporre un riscarico alla società”.

Rosario Santanastasio (Presidente Nazionale Archeoclub D’Itali) : “MareNostrum Dike non esisteva, ma esisteva la Oceanis 473, con la quale gli scafisti trafficavano persone. Nel nel 2022 l’imbarcazione è stata sequestrata e nel 2023 è stata data in gestione ad Archeoclub d’Italia. L’atto, il varo avvenne proprio a Catania. L’obiettivo è trasmettere il messaggio di rinascita nella propria vita personale”.

Sui passi di Giulia Civita Franceschi che dal 1913 al 1928 diresse la nave – asilo Caracciolo per recuperare alla società gli scugnizzi, i ragazzi di strada!

Francesco Finocchiaro (Direttivo Nazionale Archeoclub D’Italia) : “Questa barca è come la barca di Ulisse è una barca che solca i mari, cerca la verità, raccoglie doni preziosi, incontra la gente, si confronta con la gente e porta con sé questo patrimonio di bellezza, anche di stupore”.

Viviana Lombardo (Assessore ai Beni confiscati alla Criminalità, del Comune di Catania) : “A Catania è stato approvato anche un nuovo regolamento che ci consente di snellire le procedure e chiaramente l’obiettivo è che il 100% degli immobili vengano restituiti alla collettività”.

Pippo Cosentino (Coordinatore Archeoclub D’Italia Sicilia) : “Ricordo di quando andammo a Pozzallo per la gestione temporanea. Oggi è in assegnazione definitiva e questo vuol dire che Archeoclub d’Italia ha sviluppato progetti di grande rilevanza. Oggi la MareNostrum Dike è simbolo di riscatto con una nuova storia, una nuova vita”.

Giusy Liuzzo (Presidente Archeoclub D’Italia sede di Catania ) : “La vedemmo tre anni fa ed era la nave della illegalità, oggi è invece nave della legalità”.

A bordo i giovani, i magistrati, gli scrittori, i ragazzi dell’Area Penale di Napoli, gli studenti siciliani.

Saranno presenti anche Rosario Santanastasio, Presidente Nazionale di Archeoclub d’Italia, Francesca Esposito, Referente MareNostrum

“L’importanza è quella di ricordare la dimensione storica degli eventi, non soltanto quelli che sono stati i fatti specifici di quei fenomeni, ma anche e soprattutto le ragioni che stanno alla base della crisi che produce poi la mafia. E quindi è importante che questi simboli rappresentino un momento attorno al quale fare una profonda riflessione e proporre un riscarico alla società”. Lo ha affermato, a Catania, il magistrato Stefano Ardita, recandosi in visita alla MareNostrum Dike che sta per arrivare ad Augusta

“Il Viaggio della Legalità, della Motovela MareNostrum Dike è approdato per la prima volta a Catania perchè ritenevamo necessario far conoscere ancora di nuovo e meglio questa imbarcazione, la sua storia. MareNostrum Dike non esisteva, ma esisteva la Oceanis 473, con la quale gli scafisti trafficavano persone. Nel nel 2022 l’imbarcazione è stata sequestrata e nel 2023 è stata data in gestione ad Archeoclub d’Italia. L’atto, il varo avvenne proprio a Catania. L’obiettivo è trasmettere il messaggio di rinascita nella propria vita personale, come nel caso dei ragazzi dell’Area Penale di Napoli e dei Centri di Giustizia. L’Oceanis 473 – ha affermato Rosario Santanastasio, Presidente Nazionale di Archeoclub d’Italia – al momento dell’intercettazione, aveva ben 101 migranti, quindi era una situazione tragica. Oggi è simbolo della rinascenza, della rigenerazione ed abbiamo creato i presupposti affinché possa favorire la conoscenza. Il progetto di MareNostrum è molto più ampio perchè prevede una parte di tipo sociale con i ragazzi del Centro di Giustizia Minorita, del Dipartimento di Giustizia. Noi insegniamo ai ragazzi l’attività di operatori subacquei, ad andare sott’acqua e con noi, questi ragazzi seguono anche un percorso di tipo sociale, dunque di recupero ed integrazione partendo ad esempio dal rispetto per l’ambiente e con loro spaziamo dalla conoscenza del patrimonio marino subacqueo anche in termini di patrimonio culturale e naturalistico alla tutela del patrimonio ambientale. E’ sicuramente un’attività complessa ma le soddisfazioni sono arrivate e questo vuol dire che quello che stiamo facendo lo stiamo facendo sicuramente bene. Il Viaggio della Legalità è partito da Napoli, per poi fare tappa a Naxos, a Catania e tra poche ore a Catania. Poi proseguireno per Riporto e Reggio Calabria. Un percorso abbastanza ampio. In precedenza solcavamo le acque della zona occidentale, questa volta e per la prima volta siamo nella zona orientale, colpita dal Ciclone e tra l’altro per la prima volta fareno una tappa anche in Calabria perchè l’intenzione nostra è quella di favorirew la conoscenza. Sono ottimista e credo che dal 2027 amplieremo il Viaggio della Legalità alle Coste della Puglia. Ieri è stata una giornata particolare. Condivido pienamente le affermazioni di Maria Falcone a non contestare, soprattutto nelle ore del ricordo. Sarebbe bello avere anche lei con noi. La MareNostrum Dike rappresenta l’imbarcazione della legalità, per un mare di legalità e noi, con affetto, abbiamo voluto ricordare Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, la scorta, tutti gli uomini dello Stato che hanno dato la vita per dare all’Italia e al Mondo la possibilità di avere un futuro migliore. Dlle ceneri noi dobbiamo rinascere e soprattutto dobbiamo alimentare la legalità nelle nuove generazioni”.

La MareNostrum sta attraccando lì dove il Ciclone Harry ha colpito e purtroppo lasciando segni ancora evidenti.

“Il desiderio di riscatto, l’essere utili, il lavorare per gli altri è un po’ come dire l’obiettivo del terzo settore, del volontariato, però in questo caso è anche vissuto in una dimensione più didattica, educativa, sociale e questo è un po’ quello che noi vogliamo raggiungere in qualche modo con questo tipo di sogno. E’ partito tutto da Catania in effetti, è stata un’esperienza per me che, non ero mai andato in barca, un’esperienza eccezionale, proprio il vedere la filiera completa, Dunque una barca utilizzata per la morte e che poi diventa una barca utilizzata per la vita.

Mi fa piacere ricordare che questa barca è come la barca di Ulisse – ha affermato Francesco Finocchiaro, Direttivo Nazionale Archeoclub D’Italia – è una barca che solca i mari, cerca la verità, raccoglie doni preziosi, incontra la gente, si confronta con la gente e porta con sé questo patrimonio di bellezza, anche di stupore. Vedere i ragazzi con gli occhi luccicanti, vedere i ragazzi che desiderano stare in barca, ma vedere anche la gente semplice che vuole toccare questa imbarcazione, credo che sia una cosa importante. Devo anche dire che bisogna e voglio ringraziare le autorità portualo, la Lega Navale, il Circolo Nautico NIC, Non c’è solo una barca, c’è tutto un equipaggio, c’è gente anche a terra che lavora proprio per farla navigare. Voglio ringraziare tutta questa gente, compreso Catania, che è sempre comunque grande accoglienza”.

E Catania è la città con il maggior numero di beni confiscati alla criminalità

“Abbiamo voluto fortemente come amministrazione essere all’arrivo della Marenostrum Dike, a Catania – ha affermato Viviana Lombardo, Assessore ai Beni Confiscati alla Mafia del Comune di Catania – innanzitutto perché questa barca è un bene confiscato alla criminalità organizzata, quindi ci ricorda tutto quello che si è fatto e quello che ancora c’è da fare. La Giornata della Legalità, il 23 Maggio, deve diventare proprio l’emblema della lotta contro la criminalità organizzata. Abbiamo accolto la MareNostrum Dike anche con una rappresentanza delle politiche giovanili perché il messaggio deve essere forte, quello della trasmissione di certi valori e questi valori di lotta contro la mafia, nel nostro caso siciliano, devono essere trasmessi alle nuove generazioni.

L’obiettivo è proprio quello di sensibilizzare i ragazzi, sensibilizzare le coscienze e fare in modo che si possa avere non solo un futuro migliore ma si possa partire da un presente migliore. L’obiettivo è quello di restituire al territorio ciò che era stato sottratto con violenza dalla criminalità organizzata. A Catania è stato approvato anche un nuovo regolamento che ci consente di snellire le procedure e chiaramente l’obiettivo è che il 100% degli immobili vengano restituiti alla collettività”.

Commozione nelle parole e negli occhi di Giusy Liuzzo, Presidente Archeoclub D’Italia sede di Catania e di Pippo Cosentino, Coordinatore Archeoclub D’Italia della Sicilia che con Mariada Pansera tennero a battesimo la MareNostrum Dike.

“Ricordo di quando andammo a Pozzallo per la gestione temporanea. Oggi è in assegnazione definitiva – ha affermato Pippo Cosentino, Coordinatore Archeoclub d’Italia Sicilia – e questo vuol dire che Archeoclub d’Italia ha sviluppato progetti di grande rilevanza. Oggi la MareNostrum Dike è simbolo di riscatto con una nuova storia, una nuova vita “.

MareNostrum dal nome del Dipartimento Marino di Archeoclub d’Italia e Dike dalla dea della giustizia nella mitologia greca.

“E’ un’emozione che non so come esprimere perchè quando l’abbiamo vista era la nave della illegalità – ha affermato Giusy Liuzzo, Presidente Archeoclub D’Italia sede di Catania – ed oggi la ritroviamo, a distanza di tre anni, come nave della legalità “.