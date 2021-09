Parte dal porto di Augusta e dalla zona industriale la “Carovana dei diritti”, iniziativa dell’Ugl contro il “cattivo lavoro”

Avrà inizio venerdì 24 settembre con una serie di attività di volantinaggio nel porto di Augusta e nella zona industriale del siracusano “La carovana dei diritti”, l’iniziativa promossa dall’Ugl tra le aziende della provincia per dire basta al “cattivo lavoro”, alle esternalizzazioni dei servizi e rivendicare, invece, un salario dignitoso e restituire dignità ai lavoratori. Il “tour” prevede anche un incontro con il presidente di Confindustria, Diego Bivona, richiesto per il 2 ottobre nella sede di Confindustria di Siracusa, a seguire l’ 8 ottobre è in programma un sit-in davanti al palazzo del Governo territoriale ed è stato richiesto anche un incontro con il prefetto

“L’esigenza di questa iniziativa – spiegano i segretari generali Antonio Galioto e confederale Giovanni Condorelli- parte dalle grandi sacche di sfruttamento che si stanno generando in questa provincia come nel resto del paese. Troppi servizi dati in appalto e subappalto che generano lavoratori di serie B e C. Esternalizzare il servizio significa passare da una paga di 12-13 euro ad ora a 8-7 euro. Un qualcosa che non possiamo permettere, perché abbiamo sulle spalle una grossa responsabilità: lasciare ai nostri figli una società migliore rispetto a quella attuale. In questi ultimi anni stanno accadendo cose raccapriccianti, ecco perché tutta la dirigenza dell’Ugl vuole sensibilizzare i lavoratori e spiegare loro che attraverso il sindacato si possono recuperare dei diritti che si sono persi. Si manifesta soprattutto nella logistica e nel terziario, altre categorie che generano contratti saltuari con stipendi troppo bassi. Alcune aziende non vogliono la presenza del sindacato e allontanano i lavoratori disponendo di loro con la massima libertà, un processo che vogliamo fermare”.

Il sindacato si rivolge al mondo delle imprese, delle associazioni e alle istituzioni affinché i lavoratori possano “finalmente ritrovare per sé e per le proprie famiglie la giusta dignità”. Ecco il perché anche della richiesta della costituzione dell’Osservatorio provinciale sul lavoro (Appalto e sub appalti) per prevenire che i “lavoratori siano costretti ad accettare qualsiasi proposta economica pur di lavorare per non fare venire meno un reddito fondamentale alle loro famiglie”.

L’Ugl ha, inoltre, inviato una nota di sollecito al presidente della Regione, all’assessore regionale alle Attività produttive, al prefetto, alla deputazione nazionale e regionale, ai sindaci sottoscrittori del protocollo per l’ istituzione dell’area di crisi industriale, alle società dell’area industriale. Ai parlamentari nazionali e regionali è stato chiesto l’ impegno, al di là dell’appartenenza, di fare squadra per difendere il territorio, mentre ai deputati nazionali l’Ugl ha chiesto di intervenire con al ministero dello Sviluppo economico per il polo industriale di Siracusa che non deve essere paragonato con altre realtà: “in questa realtà industriale negli anni passati –prosegue la nota- già migliaia di posti sono stati persi, quindi vogliamo porre l’accento sulle ricadute economiche e occupazionali nelle grandi imprese del polo chimico, petrolifero ed energetico, composto in gran parte dalle sette multinazionali presenti nell’area (Lukoil, Sonatrach, Sasol, Versalis, Erg Power, Air Liquide)”.