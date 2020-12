Parte da Augusta+Europa “Libero consorzio comunale di Siracusa”, che guarda e dà spazio ai giovani

Parte da Augusta il gruppo provinciale di +Europa, “Libero consorzio comunale di Siracusa”, il partito che a livello nazionale fa riferimento ad Emma Bonino e che si affaccia per la prima volta nella realtà locale, con una squadra interamente composta da under25. E’ stata presentata stamattina dal coordinatore provinciale Ruben Aparo, che ha sottolineato come +Europa nasce nel 2017 con un cartello elettorale per le politiche del 2018 per poi diventare un partito politico in opposizione sia a Conte 1 che a Conte 2. Ad Augusta nel 2018 ha ottenuto 155 voti e alle Europee 2019 244.

“E’ evidente che il partito ha avuto una crescita anche se – ha aggiunto Aparo- non è oggi sufficiente per andare ad attaccare e indebolire un sistema retrogrado e ostile sui diritti. E’ questo il nostro obiettivo. Siamo un polo di riferimento per la Sicilia orientale, partiamo da Augusta, anche se se ci sono altri componenti della provincia e contiamo di allagarci. Questo è un punto di inizio e vi dare spazio a chi non si riconosce oggi in questa società”

“Siamo una startup della politica, siamo sicuri di poter offrire una classe dirigente al presente e al futuro – ha detto Fabrizio Ferrandelli, delegato alla segreteria nazionale, già deputato regionale- abbiamo una scuola di formazione politica “Prime donne” perchè siamo convinti dell’ esigenza di una parità sostanziale e di genere negli organismi e nelle istituzioni. Sappiamo di avere un elettorato giovane a cui guardare, che ha compreso l’importanza di appartenere alla confederazione di stati europei e che i sovranismi sono delle grandi bugie raccontate alla pancia dei popoli, a non alla realtà. Nessuno si salva da solo, non si salva da sola la Sicilia né l’Italia e abbiamo bisogno di un livello intermedio che è rappresentato dall’Europa”.

Un partito, dunque, che parla ai giovani e lascia loro il timone che, per quanto riguarda il neonato gruppo, è rappresentato anche da Paola Luppino, tesoriera che ha parlato della parità di genere. “Emma Bonino è una fonte d’ispirazione in questo senso, oggi – ha affermato- sono poche le donne che comandano e la società in genere non è pronta ad accogliere il pensiero femminile. Quindi è necessario un cambiamento nelle istituzioni e sento di dover far parte di questo cambiamento”.

Temi caldi ad Augusta da affrontare sono l’immigrazione e la questione ambientale, l’ obiettivo è far fronte comune e lottare per i diritti e le libertà, come ha detto Carmelo Ciacchella “stanco di vivere un mondo che non sentiamo nostro. Abbiamo bisogno di sentirci parte di questa realtà e di poter costruire un futuro”.

Giuseppe Zanti, studente universitario ha sottolineato l’importanza dei giovani di impegnarsi in politica per cambiare le cose: “L’Italia, è una terra ricca di ingiustizia e di contraddizioni. Io sogno una realtà più giusta e sono sdegnato dalla politica nazionale e locale. Vedo i miei coetanei indignarsi e poi gettare la spugna, non voglio più girarmi dall’altra parte, voglio impegnarmi per cambiare il paese. L’Europa non è un nemico, ma un alleato, da riformare certo ma non da eliminare e serve uno sforzo comune di tutti”

di Cettina Saraceno