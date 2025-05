Parco solare “Augusta”: raggiunto in meno di un mese l’obiettivo minimo del crowdfunding di 755 mila euro

Superato l’obiettivo minimo di raccolta di 755.000 euro per il parco solare “Augusta” impianto fotovoltaico da 999 kW, già realizzato e connesso alla rete. Il 14 aprile di quest’anno è partita la campagna di equity crowdfunding lanciata da Ecofund Srl, una startup innovativa che si occupa di tecnologia verde con l’obiettivo di cambiare il modo in cui viene prodotta e utilizzata l’energia, puntando sull’innovazione e sulle fonti rinnovabili, controllata da GridShare e Regran, per finanziare il Parco solare.

A meno di un mese dal lancio, l’iniziativa ha già superato il 100% dell’obiettivo di raccolta minima, nonostante manchino ancora oltre 40 giorni alla chiusura dell’operazione. Un risultato che conferma l’interesse degli investitori per progetti concreti, sostenibili, di democratizzazione dell’energia nel settore delle rinnovabili.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati della campagna di crowdfunding – ha dichiarato il ceo di Regran Marco Anfuso – Grazie alla collaborazione con GridShare, lanceremo presto nuove iniziative per finanziare progetti di agrivoltaico già approvati dal Pnrr. Regran crede nel valore di fotovoltaico e agrivoltaico come modelli sostenibili: contribuiscono allo sviluppo del territorio e le comunità”. Il parco solare beneficia di una tariffa incentivante fissa di 84,59 ero a MWh per 20 anni. Produce in media 1.900.000 kWh annui, pari al fabbisogno energetico annuo di circa 700 abitazioni. Solo nel mese di marzo ha registrato 129.565 kWh, in linea con le aspettative.

Ecofund stima un rendimento medio annuo lordo pari a circa il 7,5% (6% nei primi anni per arrivare poi fino al 10%), per un ritorno complessivo atteso pari a 2,2 volte il capitale investito, che grazie alla detrazione fiscale del 30% prevista per le startup innovative può arrivare fino a 2,7 con un rendimento medio annuo lordo del 9,6%. “Il successo del parco solare di Augusta, conferma la crescita di GridShare e l’apprezzamento del mercato per il nostro progetto di democratizzazione della proprietà dell’energia – ha spiegato il ceo e founder di GridShare Giovanni Maria Antignani – Crediamo fortemente che tutti debbano avere la possibilità di accedere al rinnovabile e guadagnare dall’energia. In Regran abbiamo trovato un partner dai sani principi, allineato ai nostri valori aziendali. Insieme stiamo sviluppando una pipeline di progetti fotovoltaici ed agrivoltaici a cui daremo presto seguito tramite il nostro veicolo comune Ecofund”.

L’impianto è stato costruito e viene manutenuto proprio da Regran, realtà imprenditoriale con quasi vent’anni di esperienza nel fotovoltaico. La società siciliana ha già sottoscritto una quota del 5% del capitale, con possibilità di ampliamento fino al 20%. La campagna per il Parco Solare “Augusta” è attiva su CrowdFundMe. Tra le caratteristiche principali dell’investimento spiccano un obiettivo minimo di raccolta fissato a 755.000 euro – già raggiunto – e un obiettivo massimo pari a 887.000 euro. Viene offerta al pubblico la totalità del parco solare attraverso la sottoscrizione di quote correlate di tipo C legate esclusivamente all’impianto ed al suo andamento economico. Per partecipare alla campagna è richiesto un investimento minimo di 500 euro.