Parcheggiatore abusivo viola la sorveglianza speciale, arrestato un 27enne di Augusta

Cronaca · Polizia di Stato

La Polizia di Stato ha arrestato un 27enne di Augusta per la violazione della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza emessa dal Questore di Catania, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’uomo è stato sanzionato più volte come parcheggiatore abusivo, continuando imperterrito a molestare gli automobilisti di piazza Borsellino a Catania, chiedendo loro denaro per agevolare le manovre e il parcheggio. La sua condotta, pertanto, è stato oggetto di verifica ed approfondimento da parte della Divisione Anticrimine della Questura di Catania.

Sulla base delle indagini è emersa una spiccata pericolosità sociale del soggetto, motivo per il quale il Questore di Catania ha proposto nei suoi confronti l’applicazione della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza.

Il Tribunale, valutata l’informativa della Questura, ha disposto l’applicazione della misura con la prescrizione di non praticare l’attività di parcheggiatore e di non frequentare alcune vie del centro storico, nonché con il divieto di soggiorno nel comune di Catania.

La misura di prevenzione costituisce valido strumento per prevenire e contrastare l’odioso fenomeno dei parcheggiatori abusivi, perché la sua violazione consente di procedere eventualmente all’arresto. Infatti, i poliziotti delle motovolanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno fermato il 27enne proprio in Piazza Borsellino e, quindi, hanno proceduto al suo arresto.