Padre Di Mare promosso arciprete a Palazzolo: al suo posto nella chiesa del Sacro Cuore di Augusta arriva don Politini

Sarà trasferito a Palazzolo Acreide come arciprete della chiesa Madre intitolata a San Nicolò vescovo e su disposizione dell’arcivescovo di Siracusa Francesco Lomanto, don Davide Di Mare, che ha retto negli ultimi 14 anni la chiesa del Sacro cuore di Gesù. Lo ha annunciato ai fedeli lo stesso sacerdote ieri sera su Facebook preannunciando che al suo posto, nella parrocchia della Borgata, arriverà nelle prossime settimane don Marco Politini, già parroco di San Giuseppe Operaio di Priolo.

“Avremo un momento di preghiera per ringraziare il Signore di questi quattordici anni vissuti insieme quando celebreremo il mio venticinquesimo anniversario di ordinazione sacerdotale, martedì 7 settembre 2021 alle 19”- ha scritto don Di Mare, “promosso” all’incarico di arciprete.

Nella chiesa Madre di Augusta, invece, si è insediato nelle scorse settimane, al posto dell’ormai ex arciprete don Palmiro Prisutto rimosso dal suo incarico dallo stesso arcivescovo Lomanto, padre Marcellino Margarone, superiore dei cappuccini della parrocchia di Santa Maria del Soccorso e da quasi due anni rettore della chiesa di San Giuseppe

La nomina, per sei mesi, è come amministrazione parrocchiale in quanto al momento non è possibile nominare un nuovo arciprete a seguito del ricorso contro il decreto di rimozione – che ha suscitato molte polemiche nella comunità augustana e non – presentato dall’ormai ex arciprete che è rimasto a gestire il santuario della Madonna dell’Adonai a Brucoli. Solo al termine dei tre gradi di giudizio del processo canonico, la chiesa Madre potrà avere di nuovo l’ arciprete.

Un altro amministratore parrocchiale, infine, da qualche tempo regge la chiesa di San Sebastiano in Sant’Andrea e del Carmine, si tratta di don Shanta Frank Perera, nominato dalla Curia al posto di padre Paolo Pandolfo, arrivato ad Augusta solo a fine 2019 e che sarebbe distaccato a Roma.