Oscar 2024, in “Io Capitano” c’è anche un po’ di Augusta: la vera storia

C’è anche un pezzo di Augusta e di Siracusa nella corsa agli Oscar 2024, ed è nel film “Io Capitano”. Anzi, nella vera storia da cui la pellicola è tratta. Il regista Matteo Garrone ha portato sul grande schermo la storia toccante e coinvolgente di Fofana Amara, un giovane migrante guineano che ha vissuto un’odissea.

Approdato al porto di Augusta, in provincia di Siracusa, è stato accusato ingiustamente di essere uno scafista. Era l’anno 2014, un momento storico in cui era in corso l’operazione Mare Nostrum voluta dall’Italia e dall’Europa a seguito della strage del 3 ottobre 2013 di Lampedusa in cui morirono 368 persone.

Fofana, così come ricostruisce Famiglia Cristiana in un recente articolo, ha dimostrato la sua vera natura di salvatore, ottenendo un periodo di messa alla prova. Il giovane migrante si è così dedicato allo studio all’istituto nautico di Catania.

La storia di Fofana Amara, interpretata da Seydou Sarr, ha riscosso molto successo nelle sale cinematografiche e ora corre anche agli Oscar. Il film offre uno sguardo sincero e racconta la storia di resilienza e successo di Fofana Amara, da Guinea a Catania, e ora agli Oscar con “Io Capitano“.

Le nomination agli Oscar 2024

Le candidature agli Oscar 2024 sono state annunciate nelle scorse ore, rivelando i film che competono per i premi. La cerimonia di premiazione è prevista a Los Angeles nella notte tra il 9 e il 10 marzo. Un titolo molto atteso per il premio come miglior film è “Oppenheimer” di Christopher Nolan, che ha suscitato notevole interesse e discussione nel corso del 2023.

L’emozionante selezione di “Oppenheimer” tra i candidati al premio più ambito del cinema testimonia il riconoscimento e l’apprezzamento per il lavoro di Nolan. Gli Oscar rappresentano un traguardo significativo per ogni film e cineasta, sottolineando l’eccezionalità di opere cinematografiche che hanno catturato l’attenzione e il plauso della critica.

Per gli appassionati di cinema cresce la curiosità di scoprire quali film si aggiudicheranno i prestigiosi Oscar quest’anno.

Il regista Matteo Garrone

Matteo Garrone, regista italiano nato nel 1968 a Roma, ha iniziato la sua carriera artistica dopo un breve periodo come promettente giocatore di tennis. Diplomatosi al liceo artistico, si è dedicato completamente alla pittura prima di fare il suo ingresso nel mondo del cinema. Il suo esordio nel 1996 con il cortometraggio “Silhouette” gli ha fruttato il premio al Festival Sacher di Moretti.

Da allora, Garrone ha consolidato la sua fama con opere come “Terra di mezzo” (1997), “L’imbalsamatore” (2002), e l’acclamato “Gomorra” (2008), basato sull’opera di Roberto Saviano. Nel corso degli anni, ha contribuito significativamente al panorama cinematografico italiano con il suo stile distintivo e le sue narrazioni intense.