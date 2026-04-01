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Polizia di Stato

Operazione della Polizia ad Augusta: scoperti allacci abusivi e un deposito di auto rubate

Nel complesso sono state identificate 203 persone e controllai 115 veicoli

Nel complesso sono state identificate 203 persone e controllai 115 veicoli

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Nell’ambito del rafforzamento del controllo del territorio nella zona nord della provincia, fortemente voluto dal Questore Roberto Pellicone, agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Augusta e al Reparto Prevenzione Crimine di Catania, diretti dal dirigente del Commissariato di Augusta Antonio Migliorisi, hanno effettuato, nei giorni del 30 e del 31 marzo scorsi, mirati servizi con la predisposizione di posti di controllo nelle zone centrali e periferiche della città di Augusta.

In tale contesto operativo, volto ad innalzare la sicurezza percepita dai cittadini, particolare attenzione è stata posta nell’incrementare i livelli di ordine e sicurezza pubblica. Nell’ambito del contrasto ai reati predatori, con l’ausilio di personale tecnico specializzato, è stata accertata la presenza di un allaccio abusivo alla rete elettrica che alimentava due abitazioni i cui proprietari sono stati denunciati per furto di energia elettrica.

Inoltre, i poliziotti hanno scoperto, tra il comune di Augusta e quello di Carlentini, un terreno ove sono risultate occultate due autovetture, provento di furti recentemente perpetrati nei territori di Augusta e di Melilli, e diversa attrezzatura per lo smontaggio delle stesse.

Infine, nell’ambito del contrasto al consumo ed alla vendita di sostanze stupefacenti, un uomo di 60 anni è stato trovato in possesso di 2,44 grammi di hashish e per tale motivo segnalato all’Autorità Amministrativa competente.

Nel complesso sono state identificate 203 persone e controllai 115 veicoli.


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