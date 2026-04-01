Operazione della Polizia ad Augusta: scoperti allacci abusivi e un deposito di auto rubate

Nell’ambito del rafforzamento del controllo del territorio nella zona nord della provincia, fortemente voluto dal Questore Roberto Pellicone, agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Augusta e al Reparto Prevenzione Crimine di Catania, diretti dal dirigente del Commissariato di Augusta Antonio Migliorisi, hanno effettuato, nei giorni del 30 e del 31 marzo scorsi, mirati servizi con la predisposizione di posti di controllo nelle zone centrali e periferiche della città di Augusta.

In tale contesto operativo, volto ad innalzare la sicurezza percepita dai cittadini, particolare attenzione è stata posta nell’incrementare i livelli di ordine e sicurezza pubblica. Nell’ambito del contrasto ai reati predatori, con l’ausilio di personale tecnico specializzato, è stata accertata la presenza di un allaccio abusivo alla rete elettrica che alimentava due abitazioni i cui proprietari sono stati denunciati per furto di energia elettrica.

Inoltre, i poliziotti hanno scoperto, tra il comune di Augusta e quello di Carlentini, un terreno ove sono risultate occultate due autovetture, provento di furti recentemente perpetrati nei territori di Augusta e di Melilli, e diversa attrezzatura per lo smontaggio delle stesse.

Infine, nell’ambito del contrasto al consumo ed alla vendita di sostanze stupefacenti, un uomo di 60 anni è stato trovato in possesso di 2,44 grammi di hashish e per tale motivo segnalato all’Autorità Amministrativa competente.

Nel complesso sono state identificate 203 persone e controllai 115 veicoli.