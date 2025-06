Operazione dei Carabinieri di Augusta a Francofonte: denunce e sanzioni

Lunedì sera i Carabinieri della Compagnia di Augusta, nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio, hanno cinturato il Comune di Francofonte procedendo al controllo e all’identificazione di 86 persone, 78 veicoli e 3 esercizi commerciali.

Tre persone sono state denunciate in stato di libertà: una 33enne, con precedenti penali per reati contro la persona e un 24enne, con precedenti di polizia per stupefacenti, entrambi per reiterazione di guida senza patente; un 52enne, con precedenti penali per reati contro la persona, per porto di oggetti atti ad offendere essendo stato trovato in possesso di un bastone a tre punte.

Sono state elevate sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada per oltre 10mila euro e un 49enne è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore abituale di sostanze stupefacenti.

Rinvenuta e sequestrata sostanza stupefacente del tipo cocaina.